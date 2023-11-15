Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Российский военкор Александр Сладков отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Солдат тратит ради Родины жизнь или здоровье, спортсмен десятки лет тренировок.

Один воюет, второй страдает от отлучения от соревнований. Я стараюсь понять спортсменов из когорты высших достижений. Стремишься к высотам, заслуживаешь посягнуть на них, а тут Родина бросает вызов Западу, который пока имеет силу кого-то привлекать, отстранять от олимпиады.

Теперь поймите меня, я стараюсь сделать серую солдатскую массу одушевленной. Там тоже есть свои «олимпийские чемпионы», и они ничуть не ниже по необходимости для Родины, чем спортсмены.

Солдат сегодня, собственно, воюет в том числе для того, чтоб ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в олимпийских играх. Солдат сегодня вообще воюет за наши права и нашу свободу.

А спортсмены уезжают, не уезжают… Айтишников жалко, будущих светил науки и здравоохранения, молодых бизнесменов.

Этих да, хорошо бы вернуть и создать все условия для дальнейшей работы на благо России.

А спортсмены пусть едут. Если они не с нами. Кто не с нами, тот против нас», – написал Сладков.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?