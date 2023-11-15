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    • Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

    Российский военкор Александр Сладков отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

    • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Солдат тратит ради Родины жизнь или здоровье, спортсмен десятки лет тренировок.

    Один воюет, второй страдает от отлучения от соревнований. Я стараюсь понять спортсменов из когорты высших достижений. Стремишься к высотам, заслуживаешь посягнуть на них, а тут Родина бросает вызов Западу, который пока имеет силу кого-то привлекать, отстранять от олимпиады.

    Теперь поймите меня, я стараюсь сделать серую солдатскую массу одушевленной. Там тоже есть свои «олимпийские чемпионы», и они ничуть не ниже по необходимости для Родины, чем спортсмены.

    Солдат сегодня, собственно, воюет в том числе для того, чтоб ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в олимпийских играх. Солдат сегодня вообще воюет за наши права и нашу свободу.

    А спортсмены уезжают, не уезжают… Айтишников жалко, будущих светил науки и здравоохранения, молодых бизнесменов.

    Этих да, хорошо бы вернуть и создать все условия для дальнейшей работы на благо России.

    А спортсмены пусть едут. Если они не с нами. Кто не с нами, тот против нас», – написал Сладков.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: телеграм-канал Александра Сладкова

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    15.11.2023 16:28
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +2520

      Fialet 15 ноября, 20:19

      А вот молодые бизнесмены и пусть валят. Раньше их спекулянтами называли, нахер они не упёрлись.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +120

      googlechromovvkontakte 15 ноября, 18:12

      а тут Родина бросает вызов Западу=====
      У это Родины есть ФИО. И вызов Западу только его прихоть. А раньше звал с Запада инвестиции, приглашал строить заводы Кока кола, Форд, Фоьксваген и др.
      Рено вон Автоваз поднял на уровень. Тысячи предприятий которые создавали в России рабочие места, платили налоги в российский бюджет. Накуя это ФИО с ними дружило ? Накуя теперь вызов ? Прихоти барина ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      BykAs 15 ноября, 18:11

      Был Березой-стал гнилым дубом.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12656

      BRO_football 15 ноября, 17:45

      И сюда солдат и СВО зачем-то приплёл! Причём тут это, если речь шла только о спорте?
      Видимо, не доходит до Сладкова почему же уезжают айтишники, "будущие светила науки и здравоохранения", молодые бизнесмены.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1141

      FCSpartakM > BRO_football 15 ноября, 19:11

      сейчас модно во все СВО пихать и показать себя патриотом, чтобы не дай бог на фронт отправили

      1
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy 15 ноября, 16:44

      О диванные войска с узким мозгом пошли в атаку, а Вася прав тотальная деградация и ничего не надо, где главное деньги с золотой лавкой и спасибо Зениту с Миллером за фонтаны деньгами и бестолковый неликвидом из Бразилии

      5
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      ...
      Рейтинг: +5509

      neveldomha > Skull_Boy 15 ноября, 17:39

      Ты сначала свою задницу самостоятельно научись вытирать. Тоже мне мегамозг в подгузниках.

      6
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      ...
      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 > Skull_Boy 15 ноября, 18:55

      Согласен, по питерской помойки

      0
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      Рейтинг: +15100

      Skull_Boy > neveldomha 15 ноября, 19:12

      Запомни овощной диванный боец признак агрессии без констатации фактов это недостаток ума, где твой уровень пить пойло для свиней разливное пиво и орать на телевизор

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