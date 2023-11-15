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  • Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

Известный военкор отреагировал на скандальные слова Березуцкого об эмиграции спортсменов из России

15 ноября 2023, 16:28
10

Российский военкор Александр Сладков отреагировал на скандальное заявление Василия Березуцкого.

  • Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Солдат тратит ради Родины жизнь или здоровье, спортсмен десятки лет тренировок.

Один воюет, второй страдает от отлучения от соревнований. Я стараюсь понять спортсменов из когорты высших достижений. Стремишься к высотам, заслуживаешь посягнуть на них, а тут Родина бросает вызов Западу, который пока имеет силу кого-то привлекать, отстранять от олимпиады.

Теперь поймите меня, я стараюсь сделать серую солдатскую массу одушевленной. Там тоже есть свои «олимпийские чемпионы», и они ничуть не ниже по необходимости для Родины, чем спортсмены.

Солдат сегодня, собственно, воюет в том числе для того, чтоб ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в олимпийских играх. Солдат сегодня вообще воюет за наши права и нашу свободу.

А спортсмены уезжают, не уезжают… Айтишников жалко, будущих светил науки и здравоохранения, молодых бизнесменов.

Этих да, хорошо бы вернуть и создать все условия для дальнейшей работы на благо России.

А спортсмены пусть едут. Если они не с нами. Кто не с нами, тот против нас», – написал Сладков.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Комментарии (10)
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Skull_Boy
1700055841
О диванные войска с узким мозгом пошли в атаку, а Вася прав тотальная деградация и ничего не надо, где главное деньги с золотой лавкой и спасибо Зениту с Миллером за фонтаны деньгами и бестолковый неликвидом из Бразилии
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BRO_football
1700059519
И сюда солдат и СВО зачем-то приплёл! Причём тут это, если речь шла только о спорте? Видимо, не доходит до Сладкова почему же уезжают айтишники, "будущие светила науки и здравоохранения", молодые бизнесмены.
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BykAs
1700061072
Был Березой-стал гнилым дубом.
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Fialet
1700068795
А вот молодые бизнесмены и пусть валят. Раньше их спекулянтами называли, нахер они не упёрлись.
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Вадим2591
1700195874
Хохломразь…
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