Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«А что их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.

Согласен ли я с его словами? Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут? Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.

Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай это разговор ни о чем», – сказал Фетисов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?