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Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому

16 ноября 2023, 20:30
25

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«А что их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.

Согласен ли я с его словами? Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут? Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.

Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай это разговор ни о чем», – сказал Фетисов.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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Источник: «Все про спорт»
Россия. Премьер-лига Березуцкий Василий
Комментарии (25)
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ВетеR
1700156268
Еще один жополизов, который наколотил бабла в США. Следующий Газаев ....
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Эном айс
1700162650
Депутат с подозрением на американское гражданство что-то может ответить?
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portero
1700164599
Хоккеистов то звали в своё время, а эти типо супер футболисты и за бесплатно не нужны. А второе им никто и десятую часть платить не будет, от того что они в РПЛ имеют....
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stepler_d
1700169528
Да даже по таблу береСуцкого видно , что дешманская порода
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LESTER68
1700175517
Эх Вася, Вася... Ты там боксом что-ли начал заниматься
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Serega65 65
1700202693
Один вопрос?Почему эти спортсмены выступающие в России молчали и зарабатывали,почему Вася ты не уехал в рассвете сил,а сейчас горлопанишь из-за бугра,почему не доказывал своё я тогда,а не сейчас ,кому ты нахрен нужен там ,да и здесь, Россия великая страна,а вот там тебе ещё предстоит выживать, когда закончатся денюшки.
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zigbert
1700205040
В хорошие клубы кого попало не возьмут. А уровень нашего футбола давно известен. А вот хоккеисты пока востребованы.
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Gospod
1700227126
Этот говорит человек, который в 30!!!! Лет в 1989 года СТРЕМГЛАВ умчался по первой возможности в наигалимейщий хоккейных клуб США( даже не Канада) Нью Джерси Девилс чтобы ПРОСТО ИГРАТЬ с самыми лучшими за минимальную по меткам НХЛ и играл в НЕЙ до 40!! Лет когда уже отключаться начал на льду...Клоун..Кто бы говорил!!!!!! Мобильный-геолй- майор ВССССР СБЕЖАЛ!!! Лишь бы этот занавес преодолеть!!!
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Max-Mir-google
1700235719
Очередной мальчиш-плохиш, готовый продать Родину за банку варенья и пачку печенья, глупышка.
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DOCTOR PENALTY
1700403302
Теперь понятно почему у Васьки украинская фамилия.
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