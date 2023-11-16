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    Олимпийский чемпион Фетисов ответил Василию Березуцкому

    Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, а ныне депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов прокомментировал резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «А что их всех зовут туда? Я не пойму, о чем разговор. Нет? Я даже не знаю, что сказать.

    Согласен ли я с его словами? Кому нужны все наши футболисты? Я вопрос задаю. Их зовут, приглашают? У них контракты есть? Куда они поедут? Я думаю, нашим футболистам здесь хорошо.

    Сам Березуцкий при этом всю карьеру в России провел? Заработал много денег, молодец. Ладно, давай это разговор ни о чем», – сказал Фетисов.

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    Источник: «Все про спорт»

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    16.11.2023 20:30
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +57

      LESTER68 3 часа назад

      Эх Вася, Вася... Ты там боксом что-ли начал заниматься

      1
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      Рейтинг: +12

      stepler_d 5 часов назад

      Да даже по таблу береСуцкого видно , что дешманская порода

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +69315

      portero 6 часов назад

      Хоккеистов то звали в своё время, а эти типо супер футболисты и за бесплатно не нужны. А второе им никто и десятую часть платить не будет, от того что они в РПЛ имеют....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6338

      Эном айс 7 часов назад

      Депутат с подозрением на американское гражданство что-то может ответить?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > Эном айс 5 часов назад

      Вот такие у нас депутаты ... У Родниной дочь американка, у этого - подозрение )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +976

      timon2401 7 часов назад

      вот действительно, разговор по большой сути ни о чём, один высказал своё мнение, другие в большинстве своем "патриоты" и выступающие за рубежом на мировых соревнованиях, и денег там же заработавшие почему то приняли все в штыки..но не им же теперь только российскую землю топтать и соревноваться друг с другом

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +492

      TIMOTHY 8 часов назад

      Фетис тот ещё жучок

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +12450

      ВетеR 9 часов назад

      Еще один жополизов, который наколотил бабла в США.
      Следующий Газаев ....

      7
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      Рейтинг: +5370

      Каратель > ВетеR 7 часов назад

      Так езжай и наколоти тоже,кто мешает? Но что то мне подсказывает что там тубу куёв полную сраку наколотят)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6608

      Питерский князь > Каратель 6 часов назад

      Может он и ждал этого предложения от тебя?
      Вот он уже и в чулках стоит, собирается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 9 часов назад

      Здравые слова.
      Вся эта шумиха НЕ О ЧЁМ.

      4
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