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    • Нигматуллин прокомментировал скандальные слова В. Березуцкого об эмиграции спортсменов

    Нигматуллин прокомментировал скандальные слова В. Березуцкого об эмиграции спортсменов

    Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин, впервые вызванный в сборную России, отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    – Совсем недавно Василий Березуцкий, легенда нашего футбола, сказал: уезжайте, выступайте под другим флагом. Как к такому относиться?

    – Могу говорить за себя, не за других. Для меня есть Россия, и я хочу, чтобы нас допустили на соревнования. Но есть и другие, кто принимает другое гражданство и чувствует себя комфортно, играя за другую страну.

    Не хочу сейчас строить из себя какого-то патриота, казаться им, но я прошел все уровни сборных. Для меня всегда было огромной честью быть в национальной команде.

    Абсолютно неважно, куда мы ехали, даже на селекционные сборы. Я сразу же приезжал, играл и тренировался.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2097

      rac531 8 часов назад

      Де-факто, если отбросит всю шелуху, то Нигматулин согласен с Березуцким)
      Впрочем, все эти спортсмены - ПРЕДАТЕЛИ)
      Это же не СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ(

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1009

      The only one 9 часов назад

      молодец

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