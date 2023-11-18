Нигматуллин прокомментировал скандальные слова В. Березуцкого об эмиграции спортсменов

Вратарь «Пари НН» Артур Нигматуллин, впервые вызванный в сборную России, отреагировал на резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

– Совсем недавно Василий Березуцкий, легенда нашего футбола, сказал: уезжайте, выступайте под другим флагом. Как к такому относиться?

– Могу говорить за себя, не за других. Для меня есть Россия, и я хочу, чтобы нас допустили на соревнования. Но есть и другие, кто принимает другое гражданство и чувствует себя комфортно, играя за другую страну.

Не хочу сейчас строить из себя какого-то патриота, казаться им, но я прошел все уровни сборных. Для меня всегда было огромной честью быть в национальной команде.

Абсолютно неважно, куда мы ехали, даже на селекционные сборы. Я сразу же приезжал, играл и тренировался.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?