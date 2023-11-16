Депутат Роднина ответила Василию Березуцкому

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала резонансное высказывание Василия Березуцкого.

Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

«Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.

Как футболиста знаю его, как человека – нет. Нас, спортсменов, ориентировали готовиться на большой результат. Но при этом призывать просто уезжать из страны кажется не совсем верным.

Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение». А с лозунгами сейчас не время выступать!», – сказала Роднина.

Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?