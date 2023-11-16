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    Депутат Роднина ответила Василию Березуцкому

    Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала резонансное высказывание Василия Березуцкого.

    Экс-защитник ЦСКА, проживающий сейчас в Испании, посоветовал эмигрировать всем российским спортсменам.

    «Назовите хоть одного [российского] футболиста, который добился великих результатов в Европе? В нынешнее время ни одного такого нет. Вот и весь ответ господину Березуцкому.

    Как футболиста знаю его, как человека – нет. Нас, спортсменов, ориентировали готовиться на большой результат. Но при этом призывать просто уезжать из страны кажется не совсем верным.

    Если он высказывается о себе, то надо так и сказать: «Я выражаю свое мнение». А с лозунгами сейчас не время выступать!», – сказала Роднина.

    Игра: угадаете, какая футбольная форма реальна, а какая – выдумка?

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    Источник: Sport24

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    16.11.2023 11:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +850

      borusse 11 часов назад

      ее дочь живет в сша ,а она вате про патриотизм рассказывает )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Виктор-Лившиц-vkontakte 12 часов назад

      Вася, Вася...Молчал бы в тряпочку.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 16 часов назад

      Ну не точно с лозунгами, сейчас вообще надо иметь только "правильное" мнение, иначе заклюют !!! ((( Добавлю, что если уж наши лучшие "ничего" не смогли достичь за "бугром" ( впрочем это тоже ложное заявление, могу назвать целый список хоккеистов ), то что говорить про наш внутренний уровень - и ВОТ ЭТИМ БЫ озаботиться господам депутатам прежде всего !!! (((

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +180

      WILDLING_HRUNDEL 17 часов назад

      Не знаю как у Васи,а вот у Родниной вроде как недвижимость есть за бугром

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > WILDLING_HRUNDEL 16 часов назад

      И не только у нее одной !!! А её собственная дочь давно живет в США !!! Так что не ей "патриотизмом" тут махать !!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +20638

      NewLife 17 часов назад

      Попробую спародировать:
      Назовите хоть одного депутата из бывших спортсменов, который добился чего-то полезного, сидя в Думе, кроме безбедного и комфортного существования своей задницы в депутатском кресле)))

      12
      Ответить
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      Рейтинг: +36569

      VVM1964 > NewLife 16 часов назад

      +++!!!

      1
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      Рейтинг: +12450

      ВетеR 17 часов назад

      Вася молодец, расшевелил пуканы "патриотов" )

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +2895

      Suvorov71 17 часов назад

      Дааа, ты наша святоша, уж кому говорить, но не тебе, вот как спортсменка ты была на высоте, а как человека тебя не знаю, знаю одно не тебе судить

      4
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