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«Арсенал Тула» – «Урал»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027

28 августа 2026 9:01
Арсенал - Урал
29 авг. 2026, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
2.20
Победа «Урала»
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Матч 9 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 29 августа 2026 года в Туле. Хозяева расположились на девятом месте с 11 очками, гости уверенно идут на четвeртой строчке с 14 баллами. «Урал» подходит к игре в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах и пропускает в среднем всего 0,20 гола за игру. В очных встречах преимущество также на стороне уральцев – 10 побед в 21 матче. Сможет ли «Арсенал» прервать неудачную серию в матчах с «Уралом» и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат свою победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» постарается использовать преимущество своего поля, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Уралом». В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Арсенал» обыграл «Ротор» (2:1) и «Торпедо» (1:0), сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и «Шинником» (2:2), однако уступил «Велесу» (0:2). В очных встречах с «Уралом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 21 матче, при этом в последних пяти встречах они не выигрывали ни разу. Домашняя поддержка может помочь, но против столь организованного соперника этого недостаточно.

«Урал» подходит к игре в статусе явного фаворита. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,20 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом в пяти из семи последних матчей «Урал» не пропускал вовсе. В атаке уральцы также стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовых турах «Урал» разгромил «Текстильщик» (2:0) и «Уфу» (3:0), сыграл вничью с «Ротором» (1:1) и «Ленинградцем» (0:0), а также одержал победу над «СКА Хабаровск» (3:0). В очных встречах с «Арсеналом» уральцы не проигрывают в шести из восьми последних матчей и практически не позволяют сопернику забивать. Класс и форма гостей делают их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Урал» имеет подавляющее преимущество в форме, обороне и очной статистике. «Арсенал» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Урала» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Урал» одержал десять побед, «Арсенал» – четыре, ещe семь встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в шести из восьми последних игр против тульского клуба, а в последней встрече (март 2026) «Урал» победил со счeтом 2:0. Текущая форма «Урала» – шесть матчей без поражений и практически неприступная оборона, тогда как «Арсенал» дома нестабилен. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу уральцев.

Личные встречи
Побед - 4 (17%)
Ничьих - 10 (43%)
Побед - 9 (39%)
23
Забитых мячей
29
1
В среднем за матч
1.26
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1 : 3
15.07.2020
Арсенал
Самая крупная ничья
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 9 тур
Арсенал
2 : 2
29.08.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 24 тур
Урал
2 : 0
15.03.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Арсенал
1 : 2
24.10.2025
Урал
Россия. Первая лига, 25 тур
Урал
0 : 0
24.03.2025
Арсенал
Россия. Первая лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
16.09.2024
Урал
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Арсенал
1 : 2
21.05.2022
Урал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 0
27.09.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Урал
2 : 0
04.04.2021
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Арсенал
1 : 0
18.10.2020
Урал
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
1 : 3
15.07.2020
Арсенал
Россия. Кубок, 1/8 финала
Урал
2 : 2
30.10.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 1
22.09.2019
Урал
Россия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
2 : 2
15.05.2019
Урал
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 0
13.04.2019
Урал
Россия. Кубок, 1/2 финала
Урал
1 : 0
03.04.2019
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Урал
2 : 1
29.09.2018
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Урал
1 : 1
08.12.2017
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 2
14.08.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Арсенал
2 : 0
10.03.2017
Урал
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
1 : 1
28.08.2016
Арсенал
Товарищеские матчи
Урал
1 : 1
25.02.2015
Арсенал
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
1 : 2
29.11.2014
Урал
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Урал
1 : 0
24.10.2014
Арсенал
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
42
Александр Мелихов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
82
Александр Алехин
ЦЗ
45
Никита Кармаев
ЦЗ
99
Никита Глушков
ЛВ
35
Иван Енин
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
8
Даниил Шамкин
АП
9
Давид Давидян
ПВ
77
Даниил Плотников
ПВ
55
Тимур Мелекесцев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
37
Виталий Бондарев
АП
69
Денис Боков
ЦФ
99
B. Fourrier
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Эдарлин Рейес
ЛВ
14
Милош Брнович
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
48
Георгий Уридия
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
18
Никита Морозов
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
3-1-1-3-2
42
Мелихов
44
Исаенко
45
Кармаев
82
Алехин
35
Енин
21
Раздорских
99
Глушков
8
Шамкин
77
Плотников
55
Мелекесцев
9
Давидян
3-3-2-2
57
Селихов
16
Итало
46
Мамин
24
Коротков
2
Бегич
6
Сунгатулин
44
Малькевич
97
Ишков
37
Бондарев
99
69
Боков
21
Раздорских
24
Гоцук
24
Гоцук
21
Раздорских
35
Енин
14
Брнович
14
Брнович
35
Енин
8
Шамкин
10
Жигулев
10
Жигулев
8
Шамкин
9
Давидян
7
Рейес
7
Рейес
9
Давидян
44
Исаенко
48
Уридия
48
Уридия
44
Исаенко
37
Бондарев
35
Прищепа
35
Прищепа
37
Бондарев
69
Боков
18
Морозов
18
Морозов
69
Боков
46
Мамин
17
Карапузов
17
Карапузов
46
Мамин
Остались в запасе
Арсенал
Урал
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
86
Иван Кузнецов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
18
Михаил Цулая
ВР
16
Ярослав Крашевский
ЛЗ
25
Артем Бирюков
АП
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Сергей Юран

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Урала» в основное время. Отличная форма гостей, их образцовая оборона и успешная история встреч с «Арсеналом» делают их фаворитами. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Урала» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Арсенал Тула» и «Уралом» состоится 29 августа 2026 года в Туле и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».

«Арсенал Тула» – «Урал»: смотреть онлайн.

2.20
Победа «Урала»
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Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Урал Арсенал
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