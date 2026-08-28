Матч 9 тура Первой лиги между тульским «Арсеналом» и екатеринбургским «Уралом» пройдет 29 августа 2026 года в Туле. Хозяева расположились на девятом месте с 11 очками, гости уверенно идут на четвeртой строчке с 14 баллами. «Урал» подходит к игре в отличной форме: команда не проигрывает в шести последних матчах и пропускает в среднем всего 0,20 гола за игру. В очных встречах преимущество также на стороне уральцев – 10 побед в 21 матче. Сможет ли «Арсенал» прервать неудачную серию в матчах с «Уралом» и навязать борьбу фавориту на своем поле, или гости продолжат свою победную поступь и укрепятся в лидирующей группе?

Кто победит в матче

«Арсенал Тула» постарается использовать преимущество своего поля, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Уралом». В атаке хозяева стабильны: они забивают в среднем 1,00 гола за последние пять матчей, а их оборона пропускает ровно столько же. В стартовых турах «Арсенал» обыграл «Ротор» (2:1) и «Торпедо» (1:0), сыграл вничью с «Ленинградцем» (0:0) и «Шинником» (2:2), однако уступил «Велесу» (0:2). В очных встречах с «Уралом» статистика складывается не в их пользу – всего четыре победы в 21 матче, при этом в последних пяти встречах они не выигрывали ни разу. Домашняя поддержка может помочь, но против столь организованного соперника этого недостаточно.

«Урал» подходит к игре в статусе явного фаворита. Команда не проигрывает в шести последних матчах, а еe оборона действует образцово – в среднем 0,20 пропущенного мяча за последние пять игр, при этом в пяти из семи последних матчей «Урал» не пропускал вовсе. В атаке уральцы также стабильны: они забивают в четырeх последних матчах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. В стартовых турах «Урал» разгромил «Текстильщик» (2:0) и «Уфу» (3:0), сыграл вничью с «Ротором» (1:1) и «Ленинградцем» (0:0), а также одержал победу над «СКА Хабаровск» (3:0). В очных встречах с «Арсеналом» уральцы не проигрывают в шести из восьми последних матчей и практически не позволяют сопернику забивать. Класс и форма гостей делают их безоговорочными фаворитами.

Итоговый вывод: «Урал» имеет подавляющее преимущество в форме, обороне и очной статистике. «Арсенал» способен забить, но его оборона вряд ли выдержит давление гостей. Наиболее вероятный исход – уверенная победа «Урала» с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В 21 очном матче «Урал» одержал десять побед, «Арсенал» – четыре, ещe семь встреч завершились вничью. При этом гости не проигрывают в шести из восьми последних игр против тульского клуба, а в последней встрече (март 2026) «Урал» победил со счeтом 2:0. Текущая форма «Урала» – шесть матчей без поражений и практически неприступная оборона, тогда как «Арсенал» дома нестабилен. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу уральцев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Урала» в основное время. Отличная форма гостей, их образцовая оборона и успешная история встреч с «Арсеналом» делают их фаворитами. Хозяева способны забить, но их оборона слишком уязвима, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Урала» с коэффициентом 2,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 9 тура Первой лиги между «Арсенал Тула» и «Уралом» состоится 29 августа 2026 года в Туле и начнется в 17:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «Матч ТВ».