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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 16 сентября 2024
Арсенал
16.09.2024, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Урал
61'
М. Одейинка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Урал
Замена
Н. Печенкин
️️️️
А. Цараев
90'
77'
Желтая карточка
Л. Гогличидзе
Замена
А. Коротков
️️️️
М. Одейинка
75'
Замена
Г. Жилкин
️️️️
С. Ткачев
72'
Замена
Е. Шевченко
️️️️
В. Левин
72'
Замена
М. Турищев
️️️️
Д. Липовой
72'
64'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Ионов
64'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Т. Аюпов
ГОЛ! 1:0!
М. Одейинка
61'
46'
Замена
Е. Мосин
️️️️
Ю. Железнов
Желтая карточка
В. Левин
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Алексей Бердников
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
88
Владислав Левин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
22
Алан Цараев
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
14
Малик Одейинка
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Арсенал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
90
Максим Турищев
ЦФ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
14
Егор Мосин
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Никита Морозов
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
3-1-2-3-1
36
Левашов
21
Бердников
22
Семенчук
20
Волков
13
Кайнов
88
Левин
11
Ткачев
9
Липовой
18
Попов
14
Одейинка
22
Цараев
4-2-1-2-1
71
Мамин
34
Маргасов
46
Мамин
24
Филипенко
3
Гогличидзе
8
Аюпов
6
Сунгатулин
5
Егорычев
11
Ионов
14
Железнов
97
Воронов
11
Ткачев
28
Жилкин
28
Жилкин
11
Ткачев
14
Одейинка
24
Коротков
24
Коротков
14
Одейинка
22
Цараев
6
Печенкин
6
Печенкин
22
Цараев
9
Липовой
90
Турищев
90
Турищев
9
Липовой
88
Левин
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Левин
14
Железнов
14
Мосин
14
Мосин
14
Железнов
8
Аюпов
33
Мишкич
33
Мишкич
8
Аюпов
11
Ионов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Ионов
Остались в запасе
Арсенал
Урал
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Остались в запасе
15
Тимофей Кашинцев
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
21
Никита Раздорских
ЦП
24
Илья Азявин
АП
34
Олег Дмитриев
АП
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Евгений Аверьянов
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Черемных
(Пермь)
Помощники судьи:
Алексей Линкин (Воронеж)
Степан Щербаков (Омск)
Резервный судья:
Дмитрий Крайнов (Тверь)
Делегат:
Вячеслав Семенов (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Николай Левников (Сочи)
Стадион:
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