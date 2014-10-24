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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 24 октября 2014
Урал
24.10.2014, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Арсенал
37'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Ставпец
90'
+1
Замена
А. Сапета
️️️️
С. Гогниев
73'
68'
Замена
Д. Смирнов
️️️️
В. Рыжков
67'
Замена
А. Лях
️️️️
А. Зотов
Замена
А. Ставпец
️️️️
Э. Манучарян
65'
46'
Замена
С. Игнатьев
️️️️
С. Сухарев
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Ч. Лунгу
37'
6'
Желтая карточка
А. Зотов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
2
Спартак Гогниев
(К)
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
22
Иван Ершов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЛП
18
Младен Кашчелан
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ПП
0
Артур Малоян
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Арсенал
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
4-1-3-1-1
12
Заболотный
7
Данцев
2
Хозин
6
Оттесен
14
Фонтанелло
10
Фидлер
10
Лунгу
99
Ярошенко
10
Манучарян
21
Ерохин
2
Гогниев
3-2-4-1
1
Филимонов
22
Ершов
23
Калешин
18
Сухарев
4
Васильев
8
Тесак
10
Кузнецов
18
Кашчелан
21
Зотов
28
Рыжков
0
Малоян
2
Гогниев
41
Сапета
41
Сапета
2
Гогниев
10
Манучарян
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Манучарян
Ставпец
90
Смолов
90
Смолов
Ставпец
18
Сухарев
27
Игнатьев
27
Игнатьев
18
Сухарев
21
Зотов
90
Лях
90
Лях
21
Зотов
28
Рыжков
24
Смирнов
24
Смирнов
28
Рыжков
Остались в запасе
Урал
Арсенал
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
Остались в запасе
30
Максим Кликин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
19
Евгений Осипов
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
14
Сергей Маслов
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Статистика матча Урал - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Манеж «Урал»
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