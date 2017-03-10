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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 10 марта 2017
Арсенал
10.03.2017, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Урал
19'
Ф. Расич (П)
62'
Ф. Расич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Урал
Замена
В. Стеклов
️️️️
И. Горбатенко
90'
+2
Замена
О. Власов
️️️️
М. Думбия
81'
Желтая карточка
Н. Бурмистров
76'
Замена
И. Шевченко
️️️️
Ф. Расич
74'
65'
Вторая желтая
Г. Балажиц
ГОЛ! 2:0!
Ф. Расич
Пас отдал
Н. Бурмистров
62'
61'
Желтая карточка
Г. Балажиц
61'
Замена
Э. Манучарян
️️️️
В. Ильин
52'
Желтая карточка
А. Фидлер
Желтая карточка
Ф. Расич
50'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Расич
19'
Желтая карточка
М. Думбия
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
30
Владимир Габулов
ВР
77
Михаил Александров
ЛАЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
6
Иван Иванов
ЦЗ
31
Стоппила Сунзу
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
55
Александру Бурчану
ОП
23
Игорь Горбатенко
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
19
Федерико Расич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
10
Чисамба Лунгу
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
88
Данила Буранов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
4-2-3-1
30
Габулов
6
Беляев
6
Иванов
31
Сунзу
9
Комбаров
77
Александров
55
Бурчану
7
Думбия
23
Горбатенко
18
Бурмистров
19
Расич
4-2-2-1-1
12
Заболотный
15
Кулаков
6
Балажиц
15
Новиков
7
Данцев
10
Фидлер
92
Емельянов
10
Лунгу
17
Димитров
10
Бикфалви
98
Ильин
23
Горбатенко
20
Стеклов
20
Стеклов
23
Горбатенко
7
Думбия
84
Власов
84
Власов
7
Думбия
19
Расич
99
Шевченко
99
Шевченко
19
Расич
98
Ильин
10
Манучарян
10
Манучарян
98
Ильин
Остались в запасе
Арсенал
Урал
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
88
Данила Буранов
ЦП
36
Михаил Левашов
ВР
21
Жерсон Вергара
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
28
Владислав Рыжков
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
7
Дмитрий Коробов
АП
13
Андрей Тимофеев
ВР
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
90
Александр Ломакин
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Арсенал - Урал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург)
Резервный судья:
Николай Волошин (Смоленск)
Инспектор:
Михаил Ходырев (Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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