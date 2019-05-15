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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 15 мая 2019
Арсенал
15.05.2019, среда, 19:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Урал
58'
В. Ароян (АГ)
67'
Р. Мирзов
1'
Э. Бикфалви
24'
О. Эль Кабир
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Урал
Желтая карточка
В. Альварес
90'
+2
90'
+1
Замена
С. Брызгалов
️️️️
А. Фидлер
78'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
А. Егорычев
Замена
Г. Аджоев
️️️️
Б. Коне
75'
ГОЛ! 2:2!
Р. Мирзов
67'
62'
Желтая карточка
Р. Емельянов
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
В. Ароян
58'
46'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Араторе
45'
+4
Желтая карточка
М. Араторе
Желтая карточка
И. Горбатенко
45'
+4
34'
Красная карточка
Э. Бикфалви
24'
ГОЛ! 0:2!
О. Эль Кабир
Желтая карточка
М. Беляев
23'
23'
Пенальти не реализован!
О. Эль Кабир
1'
ГОЛ! 0:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
П. Погребняк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
98
Владимир Ильин
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
4-3-2-1
25
Нигматуллин
27
Альварес
26
Коне
6
Беляев
9
Комбаров
88
Лесовой
11
Ткачев
70
Костадинов
23
Горбатенко
7
Бакаев
27
Мирзов
3-2-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
33
Ароян
3
Меркулов
10
Фидлер
92
Емельянов
5
Егорычев
70
Араторе
58
Эль Кабир
10
Бикфалви
88
Погребняк
26
Коне
17
Аджоев
17
Аджоев
26
Коне
10
Фидлер
92
Брызгалов
92
Брызгалов
10
Фидлер
5
Егорычев
40
Бавин
40
Бавин
5
Егорычев
70
Араторе
98
Ильин
98
Ильин
70
Араторе
Остались в запасе
Арсенал
Урал
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Максим Володько
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
6
Грегор Балажиц
ЦЗ
10
Илья Жигулев
ЦП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Урал
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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