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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 03 апреля 2019
Урал
03.04.2019, среда, 17:00
Россия. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Ответный матч – 2 : 2
Завершен
Арсенал
17'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Урал - Арсенал
90'
Желтая карточка
К. Берхамов
85'
Красная карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
С. Страндберг
85'
Желтая карточка
Д. Поляков
83'
80'
Замена
Д. Лесовой
️️️️
И. Горбатенко
Замена
М. Араторе
️️️️
Н. Димитров
76'
73'
Замена
Э. Кангва
️️️️
З. Бакаев
Замена
В. Ароян
️️️️
А. Панюков
67'
Красная карточка
П. Бумаль
65'
59'
Замена
К. Берхамов
️️️️
С. Ткачев
44'
Желтая карточка
М. Кадири
ГОЛ! 1:0!
А. Панюков
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
6
Мохаммед Кадири
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
70
Марко Араторе
ЦП
77
Анатолий Катрич
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Арсенал
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
20
Ярослав Ивакин
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
4-1-3-1-1
31
Годзюр
3
Меркулов
4
Страндберг
23
Поляков
15
Кулаков
20
Бумаль
58
Эль Кабир
5
Егорычев
17
Димитров
10
Бикфалви
11
Панюков
4-2-2-2
25
Нигматуллин
14
Хагуш
6
Беляев
88
Григалава
27
Альварес
11
Ткачев
6
Кадири
7
Бакаев
23
Горбатенко
27
Мирзов
19
Джорджевич
11
Панюков
33
Ароян
33
Ароян
11
Панюков
17
Димитров
70
Араторе
70
Араторе
17
Димитров
23
Горбатенко
88
Лесовой
88
Лесовой
23
Горбатенко
7
Бакаев
10
Кангва
10
Кангва
7
Бакаев
11
Ткачев
7
Берхамов
7
Берхамов
11
Ткачев
Остались в запасе
Урал
Арсенал
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Остались в запасе
77
Анатолий Катрич
ПВ
2
Шамсиддин Шанбиев
ЦП
1
Олег Баклов
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
40
Юрий Бавин
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Остались в запасе
20
Ярослав Ивакин
ПВ
50
Егор Шамов
ВР
26
Бакари Коне
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
9
Огнен Ожегович
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Игорь Черевченко
Статистика матча Урал - Арсенал
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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