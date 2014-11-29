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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 29 ноября 2014
Арсенал
29.11.2014, суббота, 13:30
Россия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Урал
73'
С. Маслов
44'
В. Хозин
45+1'
Ф. Смолов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Урал
Желтая карточка
А. Кутьин
90'
+3
76'
Замена
С. Гогниев
️️️️
Ф. Смолов
ГОЛ! 1:2!
С. Маслов
Пас отдал
Л. Тесак
73'
65'
Желтая карточка
Э. Манучарян
63'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Ставпец
50'
Желтая карточка
П. Фонтанелло
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ф. Смолов
Желтая карточка
М. Кашчелан
45'
44'
ГОЛ! 0:1!
В. Хозин
Пас отдал
Э. Манучарян
38'
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
Е. Осипов
34'
Желтая карточка
А. Лях
29'
8'
Замена
П. Фонтанелло
️️️️
А. Новиков
7'
Травма
А. Новиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Александр Филимонов
(К)
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
18
Сергей Сухарев
ЦЗ
14
Иван Лозенков
ЦЗ
14
Сергей Маслов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ЛП
90
Андрей Лях
ОП
21
Александр Зотов
ОП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Солви Оттесен
ЦЗ
15
Александр Новиков
(К)
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Арсенал
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
3-4-2-1
1
Филимонов
19
Осипов
18
Сухарев
14
Лозенков
8
Тесак
90
Лях
21
Зотов
14
Маслов
18
Кашчелан
10
Кузнецов
48
Кутьин
4-1-2-2-1
12
Заболотный
6
Оттесен
15
Новиков
2
Хозин
7
Данцев
92
Емельянов
10
Манучарян
99
Ярошенко
16
Ставпец
21
Ерохин
90
Смолов
15
Новиков
14
Фонтанелло
14
Фонтанелло
15
Новиков
16
Ставпец
41
Сапета
41
Сапета
16
Ставпец
90
Смолов
2
Гогниев
2
Гогниев
90
Смолов
Остались в запасе
Арсенал
Урал
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
16
Александр Лейкин
ВР
16
Сергей Котов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
27
Сергей Игнатьев
ЛП
28
Владислав Рыжков
ЦП
8
Александр Макаренко
ЦП
77
Максим Лепский
ПП
45
Максим Вотинов
ЦФ
11
Алексей Базанов
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
99
Дмитрий Арапов
ВР
22
Игорь Кот
ВР
63
Александр Белозеров
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Аленичев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Арсенал - Урал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:15 (прямая)
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