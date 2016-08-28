Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 28 августа 2016
Урал
28.08.2016, воскресенье, 17:00
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
87'
Ч. Лунгу
48'
О. Власов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
90'
+5
Желтая карточка
А. Фильцов
90'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Э. Фримпонг
ГОЛ! 1:1!
Ч. Лунгу
87'
85'
Желтая карточка
А. Горбанец
79'
Замена
А. Горбанец
️️️️
И. Шевченко
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Г. Жуков
78'
69'
Замена
Э. Фримпонг
️️️️
В. Рыжков
Замена
Д. Коробов
️️️️
А. Данцев
68'
Замена
Г. Чантурия
️️️️
А. Павленко
64'
57'
Желтая карточка
А. Денисов
48'
ГОЛ! 0:1!
О. Власов
Пас отдал
В. Рыжков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
10
Артем Фидлер
ОП
7
Георгий Жуков
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
10
Чисамба Лунгу
ПП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Арсенал
1
Александр Фильцов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
26
Фелисио Браун Форбс
ПЗ
7
Александр Шешуков
ОП
28
Владислав Рыжков
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
99
Игорь Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
8
Сергей Подоксенов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
9
Георгий Чантурия
ПП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
10
Роман Павлюченко
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
23
Игорь Горбатенко
АП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
3-4-3
99
Арапов
3
Меркулов
6
Динга
14
Фонтанелло
7
Данцев
92
Емельянов
10
Фидлер
15
Кулаков
7
Жуков
8
Павленко
10
Лунгу
3-3-3-1
1
Фильцов
71
Денисов
6
Беляев
29
Горбатюк
26
Браун Форбс
7
Шешуков
8
Тесак
28
Рыжков
84
Власов
20
Стеклов
99
Шевченко
7
Данцев
7
Коробов
7
Коробов
7
Данцев
8
Павленко
9
Чантурия
9
Чантурия
8
Павленко
7
Жуков
10
Павлюченко
10
Павлюченко
7
Жуков
99
Шевченко
32
Горбанец
32
Горбанец
99
Шевченко
28
Рыжков
5
Фримпонг
5
Фримпонг
28
Рыжков
Фримпонг
14
Аппаев
14
Аппаев
Фримпонг
Остались в запасе
Урал
Арсенал
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Павлов
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
62
Резо Гавтадзе
ЦП
13
Андрей Тимофеев
ВР
12
Николай Заболотный
ВР
12
Радован Панков
ЦЗ
8
Сергей Подоксенов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
8
Сергей Серченков
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Главный тренер
Сергей Павлов
Статистика матча Урал - Арсенал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов (Москва)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Где смотреть матч:
Наш Футбол
Новости команд
Все
Урал
Арсенал
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
В «Урале» честно ответили, довольны ли работой Юрана
Вчера, 20:48
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
15
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
ЦСКА разгромил команду Аленичева
14 ноября
Тренер «Нижнего Новгорода» прокомментировал разгром команды Аленичева
31 октября
3
Аленичев публично извинился перед фанатами тульского «Арсенала»
31 октября
3
«Нижний Новгород» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 30 октября 2026
30 октября
Первая лига России: шансы «Нижнего Новгорода» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 16-го тура
29 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+