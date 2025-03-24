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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 24 марта 2025
Урал
24.03.2025, понедельник, 17:00
Россия. Первая лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Арсенал
90'
+3
Желтая карточка
М. Цулая
Желтая карточка
В. Малькевич
90'
+2
88'
Замена
Д. Сергеев
️️️️
Н. Раздорских
Замена
М. Воронов
️️️️
М. Секулич
84'
78'
Замена
У. Джуранович
️️️️
А. Калмыков
76'
Замена
К. Богданец
️️️️
И. Гелоян
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Д. Кузнецов
73'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
Д. Мишкич
65'
54'
Желтая карточка
К. Большаков
Замена
Е. Марков
️️️️
А. Егорычев
46'
Замена
И. Ишков
️️️️
Е. Мосин
46'
46'
Замена
З. Волков
️️️️
Э. Ботака-Иобома
46'
Замена
С. Ткачев
️️️️
Д. Липовой
Желтая карточка
Д. Мишкич
45'
+2
42'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
57
Александр Селихов
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
44
Даниил Кузнецов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
9
Данил Липовой
ЛВ
59
Тигран Аванесян
ОП
21
Никита Раздорских
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
90
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Урал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
18
Дмитрий Сергеев
ОП
11
Сергей Ткачев
ЦП
24
Илья Азявин
АП
10
Кирилл Богданец
ПВ
11
Урош Джуранович
ЦФ
3-3-2-1-1
57
Селихов
44
Малькевич
46
Мамин
2
Бегич
14
Мосин
6
Сунгатулин
22
Бевеев
33
Мишкич
5
Егорычев
44
Кузнецов
10
Секулич
3-1-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
59
Аванесян
21
Раздорских
88
Левин
18
Попов
10
Гелоян
9
Липовой
90
Калмыков
33
Мишкич
8
Аюпов
8
Аюпов
33
Мишкич
14
Мосин
97
Ишков
97
Ишков
14
Мосин
44
Кузнецов
14
Железнов
14
Железнов
44
Кузнецов
5
Егорычев
20
Марков
20
Марков
5
Егорычев
10
Секулич
97
Воронов
97
Воронов
10
Секулич
3
Ботака-Иобома
20
Волков
20
Волков
3
Ботака-Иобома
21
Раздорских
18
Сергеев
18
Сергеев
21
Раздорских
9
Липовой
11
Ткачев
11
Ткачев
9
Липовой
10
Гелоян
10
Богданец
10
Богданец
10
Гелоян
90
Калмыков
11
Джуранович
11
Джуранович
90
Калмыков
Остались в запасе
Урал
Арсенал
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Главный тренер
Олег Шатов
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
86
Иван Кузнецов
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
18
Никита Морозов
АП
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
45
Дэвид Сангаре
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
24
Илья Азявин
АП
Главный тренер
Олег Шатов
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Урал - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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