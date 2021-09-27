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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 27 сентября 2021
Урал
27.09.2021, понедельник, 17:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
5'
Э. Бикфалви
32'
А. Егорычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
М. Беляев
Желтая карточка
И. Помазун
90'
+4
Желтая карточка
К. Колесниченко
90'
+1
Замена
Л. Гагнидзе
️️️️
Б. Йовичич
87'
75'
Желтая карточка
А. Бьорнстрем
69'
Замена
К. Кангва
️️️️
Э. Кангва
Замена
Р. Августиняк
️️️️
Д. Мишкич
68'
Желтая карточка
И. Кузьмичев
66'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Р. Гаджимурадов
63'
60'
Замена
А. Бьорнстрем
️️️️
Д. Степанов
46'
Замена
З. Давиташвили
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
А. Герасимов
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
А. Егорычев
Пас отдал
Р. Гаджимурадов
32'
19'
Желтая карточка
Е. Марков
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Б. Йовичич
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
70
Георгий Костадинов
ЦП
23
Горан Чаушич
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
20
Евгений Марков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
23
Лука Гагнидзе
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
3
Аксель Бьорнстрем
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
42
Кингс Кангва
ЦП
22
Зурико Давиташвили
АП
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
4-1-2-3
1
Помазун
15
Кулаков
93
Герасимов
63
Кузьмичев
95
Адамов
32
Йовичич
33
Мишкич
5
Егорычев
9
Колесниченко
10
Бикфалви
10
Гаджимурадов
3-2-3-2
1
Коченков
26
Хлусевич
6
Беляев
99
Новосельцев
8
Смольников
5
Степанов
70
Костадинов
23
Чаушич
10
Кангва
20
Марков
8
Панченко
33
Мишкич
8
Августиняк
8
Августиняк
33
Мишкич
10
Гаджимурадов
92
Подберезкин
92
Подберезкин
10
Гаджимурадов
32
Йовичич
23
Гагнидзе
23
Гагнидзе
32
Йовичич
5
Степанов
3
Бьорнстрем
3
Бьорнстрем
5
Степанов
10
Кангва
42
Кангва
42
Кангва
10
Кангва
8
Панченко
22
Давиташвили
22
Давиташвили
8
Панченко
Остались в запасе
Урал
Арсенал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
14
Юрий Железнов
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
99
Александру Тудоре
ЦФ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Урал - Арсенал
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Стадион:
Екатеринбург Арена
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