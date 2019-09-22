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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 22 сентября 2019
Арсенал
22.09.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Урал
25'
Р. Бауэр
48'
Р. Августиняк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Урал
90'
+3
Желтая карточка
В. Ильин
Замена
К. Кангва
️️️️
Э. Кангва
89'
83'
Замена
М. Кухарчик
️️️️
Н. Димитров
76'
Пенальти не реализован!
О. Эль Кабир
Замена
Д. Лесовой
️️️️
А. Ломовицкий
72'
70'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Панюков
Замена
А. Тудоре
️️️️
Е. Луценко
57'
48'
ГОЛ! 1:1!
Р. Августиняк
Пас отдал
О. Эль Кабир
46'
Замена
А. Егорычев
️️️️
Ю. Бавин
ГОЛ! 1:0!
Р. Бауэр
Пас отдал
С. Ткачев
25'
Желтая карточка
И. Горбатенко
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
6
Максим Беляев
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
10
Эванс Кангва
ЛП
4
Роберт Бауэр
ЦП
70
Георгий Костадинов
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
23
Денис Поляков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
58
Отман Эль Кабир
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Роман Емельянов
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
99
Александру Тудоре
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
10
Эрик Бикфалви
АП
88
Павел Погребняк
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
3-4-2-1
36
Левашов
6
Беляев
88
Григалава
9
Комбаров
10
Кангва
70
Костадинов
11
Ткачев
4
Бауэр
23
Горбатенко
11
Ломовицкий
48
Луценко
3-2-3-2
31
Годзюр
15
Кулаков
23
Поляков
3
Меркулов
8
Августиняк
92
Емельянов
17
Димитров
40
Бавин
58
Эль Кабир
98
Ильин
11
Панюков
11
Ломовицкий
88
Лесовой
88
Лесовой
11
Ломовицкий
10
Кангва
42
Кангва
42
Кангва
10
Кангва
48
Луценко
99
Тудоре
99
Тудоре
48
Луценко
40
Бавин
5
Егорычев
5
Егорычев
40
Бавин
11
Панюков
10
Бикфалви
10
Бикфалви
11
Панюков
17
Димитров
18
Кухарчик
18
Кухарчик
17
Димитров
Остались в запасе
Арсенал
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
27
Виктор Альварес
ЛЗ
56
Александр Довбня
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
26
Бакари Коне
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
Остались в запасе
11
Артем Шаболин
АП
1
Олег Баклов
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Игорь Черевченко
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Статистика матча Арсенал - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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