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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Урал
Арсенал - Урал: обзор матча 21 мая 2022
Арсенал
21.05.2022, суббота, 17:00
Россия. Премьер-лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Урал
42'
М. Кайнов
31'
Р. Августиняк (П)
33'
Д. Мишкич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Урал
Замена
Д. Степанов
️️️️
У. Радакович
86'
Замена
В. Пантелеев
️️️️
М. Кайнов
78'
Замена
Е. Луценко
️️️️
К. Панченко
66'
Замена
А. Хабибов
️️️️
А. Суханов
66'
62'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Ю. Железнов
ГОЛ! 1:2!
М. Кайнов
Пас отдал
К. Панченко
42'
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мишкич
Пас отдал
В. Подберезкин
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Августиняк
Красная карточка
Е. Марков
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
76
Артем Суханов
ЛЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
26
Урош Радакович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
13
Максим Кайнов
ОП
42
Кингс Кангва
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
23
Илья Кулешин
АП
20
Евгений Марков
ЦФ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Рафал Августиняк
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Арсенал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-1-2-1-2
36
Левашов
76
Суханов
88
Сокол
26
Радакович
8
Смольников
13
Кайнов
42
Кангва
99
Гулиев
23
Кулешин
8
Панченко
20
Марков
3-1-4-2
1
Помазун
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
8
Августиняк
5
Егорычев
33
Мишкич
27
Шатов
92
Подберезкин
10
Бикфалви
14
Железнов
26
Радакович
5
Степанов
5
Степанов
26
Радакович
13
Кайнов
83
Пантелеев
83
Пантелеев
13
Кайнов
76
Суханов
7
Хабибов
7
Хабибов
76
Суханов
8
Панченко
48
Луценко
48
Луценко
8
Панченко
14
Железнов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
Остались в запасе
Арсенал
Урал
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Горан Чаушич
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
50
Егор Шамов
ВР
23
Горан Чаушич
ЦП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
21
Джордже Деспотович
ЦФ
Остались в запасе
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
31
Дмитрий Ландаков
ВР
6
Доминик Динга
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
94
Илья Быковский
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Арсенал - Урал
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Илья Елеференко
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Кирилл Левников; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Артем Смолин
Инспектор:
Сергей Французов
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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