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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Арсенал
Урал - Арсенал: обзор матча 15 июля 2020
Урал
15.07.2020, среда, 16:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Арсенал
38'
Э. Бикфалви
13'
Д. Хлусевич
74'
В. Пантелеев
90+5'
С. Ткачев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Арсенал
90'
+6
Желтая карточка
С. Ткачев
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
С. Ткачев
Пас отдал
В. Громыко
90'
+1
Желтая карточка
Л. Банда
90'
Замена
Л. Банда
️️️️
Е. Луценко
90'
Замена
С. Ткачев
️️️️
В. Пантелеев
89'
Желтая карточка
А. Ломовицкий
Желтая карточка
П. Погребняк
86'
86'
Желтая карточка
Г. Чаушич
Замена
А. Панюков
️️️️
И. Калинин
79'
Желтая карточка
Н. Золотов
74'
74'
ГОЛ! 1:2!
В. Пантелеев
72'
Замена
В. Громыко
️️️️
Д. Лесовой
Замена
П. Погребняк
️️️️
А. Егорычев
64'
Замена
Ю. Бавин
️️️️
П. Бумаль
63'
Замена
И. Насыров
️️️️
Д. Ефремов
60'
58'
Замена
А. Сокол
️️️️
А. Хагуш
58'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
Э. Кангва
56'
Желтая карточка
К. Кангва
53'
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Н. Золотов
️️️️
Д. Кулаков
46'
45'
+4
Желтая карточка
Д. Хлусевич
ГОЛ! 1:1!
Э. Бикфалви
Пас отдал
Д. Кулаков
38'
Желтая карточка
Д. Кулаков
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хлусевич
Пас отдал
В. Пантелеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
13
Игорь Калинин
ЛЗ
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
8
Рафал Августиняк
ОП
20
Петрус Бумаль
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
56
Александр Довбня
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
88
Даниил Лесовой
ЛП
10
Эванс Кангва
ЛП
23
Горан Чаушич
ЦП
83
Владислав Пантелеев
ЦП
42
Кингс Кангва
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Урал
60
Владислав Полетаев
ВР
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
35
Николай Золотов
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
40
Юрий Бавин
ЦП
51
Айхан Гусейнов
ПВ
88
Павел Погребняк
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Арсенал
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
88
Артем Сокол
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
17
Юрий Ковалев
ПП
19
Ламек Банда
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
3-3-1-2-1
31
Годзюр
13
Калинин
16
Вилюш
15
Кулаков
92
Емельянов
8
Августиняк
20
Бумаль
5
Егорычев
10
Бикфалви
22
Ефремов
18
Кухарчик
4-5-1
36
Левашов
26
Хлусевич
56
Довбня
6
Беляев
14
Хагуш
88
Лесовой
23
Чаушич
83
Пантелеев
42
Кангва
10
Кангва
48
Луценко
22
Ефремов
77
Насыров
77
Насыров
22
Ефремов
15
Кулаков
35
Золотов
35
Золотов
15
Кулаков
20
Бумаль
40
Бавин
40
Бавин
20
Бумаль
5
Егорычев
88
Погребняк
88
Погребняк
5
Егорычев
13
Калинин
11
Панюков
11
Панюков
13
Калинин
48
Луценко
19
Банда
19
Банда
48
Луценко
88
Лесовой
55
Громыко
55
Громыко
88
Лесовой
10
Кангва
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
10
Кангва
14
Хагуш
88
Сокол
88
Сокол
14
Хагуш
83
Пантелеев
11
Ткачев
11
Ткачев
83
Пантелеев
Остались в запасе
Урал
Арсенал
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Подпалый
Остались в запасе
51
Айхан Гусейнов
ПВ
95
Чингиз Магомадов
ЛЗ
60
Владислав Полетаев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
50
Егор Шамов
ВР
17
Юрий Ковалев
ПП
17
Гурам Аджоев
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
Главный тренер
Сергей Подпалый
Статистика матча Урал - Арсенал
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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