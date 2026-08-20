Юран честно ответил, почему покинул «СКА-Хабаровск» через 2 недели после назначения

Сергей Юран раскрыл обстоятельства своего ухода с поста главного тренера «СКА-Хабаровска».

25 мая хабаровчане объявили о назначении тренера.

8 июня стало известно об отставке Юрана.

12 июня он возглавил «Урал».

– Очень много вопросов вызвал ваш переход из «СКА Хабаровск». Вы покинули команду и тут же оказались в «Урале». Как?

– Во-первых, когда я подписал контракт, у меня не планировалась операция. Я люблю делать ТО организма, проверили почки, и нужно было вытаскивать два камешка. Они не тревожили, но доктор рекомендовал сделать операцию. Потому что они могли двинуться в самолете или еще где-то. Это не очень хорошо.

А до этого подписал контракт с Хабаровском. У нас в планах было, что мы будем доукомплектовывать команду. Я посмотрел состав и сказал, что человек 5-6 нужно добирать. Выяснилось, что у нас не получалось никого взять.

Был Кирилл Гоцук, но отказался. Илья Жигулев был, но отказался и ушел в Тулу. Было еще два футболиста. Никто не ехал, просили улучшенные финансовые условия.

Но я их прекрасно понимаю: перелеты, разница во времени. У меня появлялась мысль: «Для чего я там? Если мы не можем привезти никого из футболистов».

Поговорил с врачами, и они сказали, что в ближайшие 2-3 месяца на дальние расстояния нежелательно летать. Все-таки было вмешательство, до двух часов можно, но до трех – уже пограничный вариант.

В совокупности было понятно, что команду Хабаровска укомплектовать сложно плюс врач дал рекомендации.

Когда еще в больнице был, поступил звонок из Екатеринбурга. Я был наслышан какие в Екатеринбурге условия для работы. Все есть: стадион, болельщик ходит.

В любом случае, если бы остался в Хабаровске, после первого сбора я сам ушел бы. Объяснил руководству, что тут дело не в «Урале». Это одна из причин.