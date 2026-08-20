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«Класс засуньте в пятую точку»: Юран – о специфике ФНЛ

20 августа, 11:45
2

Главный тренер «Урала» Сергей Юран порассуждал о специфике Первой лиги.

– Юран не берет команду, если нет задачи. Тут задача на поверхности – выход в Премьер-лигу. По силам?

– Задача у команды есть, это подтверждается и бюджетом, и возможностями. Понятно, что чем качественнее футболисты, тем проще решается эта задача. Но здесь еще лига специфическая, и в ней нужно правильно играть. Я проходил это, знаю, как решать такие задачи.

– А расшифруйте, что значит правильно играть в Первой лиге?

– Здесь специфический футбол. Проще даже в РПЛ. Там команды стараются играть в футбол. Здесь же на восемьдесят процентов все упирается в физическое состояние, в игре много единоборств. Поля не везде позволяют играть в комбинационный футбол. Никого на классе не обыграете. Здесь, в первую очередь, не должно быть никакой вальяжности. Класс засуньте куда подальше, в пятую точку.

Единоборства, физическое состояние, спортивная злость выходят на первый план. Поэтому «Ленинградец», например, может обыграть «Сочи». Ну кто мог такое представить? Здесь очень опасные команды, особенно в нижней части и в середине турнирной таблицы. Они могут выдать классную игру, а потом завалить следующий матч. Проще играть, наверное, с «Торпедо», с «Сочи».

  • Юран принял «Урал» летом, придя из «СКА-Хабаровска».
  • В Хабаровске тренер пробыл несколько недель.
  • Юран выводил из Первой лиги в РПЛ «Шинник» и «Химки».

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Источник: «Сила Спорта»
Россия. PARI Первая лига Урал Юран Сергей
Комментарии (2)
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Plyash
1787224428
У каждого индивида своя пятая точка , известная только ему . А у Юрана-болтуна благодаря его языку эта точка теперь известна всем . Язык мой - враг мой .
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k611
1787303107
Ну допустим команда выйдет в РПЛ, а там что класс игроков не нужен...
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