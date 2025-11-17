Барриос назвал российских футболистов, которых знал до трансфера в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос ответил на вопрос, знают ли в Колумбии игроков из России.

«Первый, кто приходит на ум, – Аршавин. Я помню, это был первый русский футболист, которого я увидел в деле. Он играл в «Арсенале», забивал четыре «Ливерпулю».

Жирков, когда он играл в «Челси» и в Лиге чемпионов. И вот левша из «Валенсии» – Черышев«, – рассказал Барриос.