Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Поссо прокомментировал информацию, что его клиент может уйти в «Атлетико Насьональ».

«Вильмар в «Атлетико Насьональ»? Нет, эта информация неправдива», – сказал Поссо.

По данным El Deportivo, Барриос изъявил желание вернуться в Колумбию, а его представители предложили услуги клубу «Атлетико Насьональ».