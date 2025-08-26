Агент Барриоса высказался о возможном уходе игрока из «Зенита»

Агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса Луис Поссо прокомментировал информацию, что его клиент может уйти в «Атлетико Насьональ».
«Вильмар в «Атлетико Насьональ»? Нет, эта информация неправдива», – сказал Поссо.
По данным El Deportivo, Барриос изъявил желание вернуться в Колумбию, а его представители предложили услуги клубу «Атлетико Насьональ».
- В этом сезоне 31-летний футболист провел за «Зенит» 6 матчей, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 8 миллионов евро.
- Контракт колумбийца с петербургским клубом рассчитан до середины 2027 года.
Источник: Metaratings.ru