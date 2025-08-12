13 августа на стадионе Estadio Atanasio Girardot пройдeт первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Насьональ» и «Сан-Паулу». Колумбийцы подойдут к игре с впечатляющей серией без поражений, а бразильцы – с уверенной статистикой в турнире и результативными матчами. Ожидается напряжeнная встреча с акцентом на тактическую дисциплину и осторожность в атаке.
«Атлетико Насьональ»
Колумбийский клуб демонстрирует мощную форму в обороне – в последних пяти матчах команда пропустила лишь один мяч. При этом атакующая линия стабильна: 8 голов за тот же отрезок и голы в 8 из 10 последних матчей. Дома «Атлетико Насьональ» действует особенно уверенно, опираясь на плотную игру в центре поля и активное использование флангов.
«Сан-Паулу»
Бразильцы не проигрывают в шести матчах Либертадорес подряд, забивая в каждой встрече турнира. Команда эффективна в атаке (9 голов за последние пять матчей) и достаточно надeжна в обороне (4 пропущенных за тот же период). На выезде «Сан-Паулу» часто действует прагматично, делая ставку на быстрые контратаки и розыгрыши стандартов.
Факты о командах
«Атлетико Насьональ»
- Не проигрывает в 5 последних матчах
- Не пропускает в 4 последних играх
- Забивает в 8 из 10 последних матчей
- Средний показатель пропущенных – 0,20 гола за игру в последних 5 встречах
«Сан-Паулу»
- Не проигрывает в 6 последних матчах Либертадорес
- Забивает в 7 из 9 последних игр
- Средняя результативность – 1,80 гола за игру за последние 5 матчей
- Пропускает в среднем 0,80 гола за игру
Прогноз на матч
В этой паре встречаются команды с сильной обороной и сбалансированной атакой. «Атлетико Насьональ» наверняка постарается использовать домашний фактор и сыграть от надeжной обороны, минимизируя риски. «Сан-Паулу» же не станет раскрываться, рассчитывая на свои шансы в ответной встрече. Вероятен сценарий с небольшим количеством голов, где ключевую роль сыграют индивидуальные ошибки или стандартные положения.
Рекомендованные ставки
- ТМ (2.5) – коэффициент 1.72
- Обе забьют – нет – коэффициент 1.85