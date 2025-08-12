Введите ваш ник на сайте
«Атлетико Насьональ» – «Сан-Паулу»: прогноз и ставки на матч 13 августа с коэффициентом 1.72

12 августа 2025 9:01
Атлетико Насьональ - Сан-Паулу
13 авг. 2025, среда 01:00 | Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Перейти в онлайн матча
1.72
ТМ (2.5)
Сделать ставку

13 августа на стадионе Estadio Atanasio Girardot пройдeт первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Насьональ» и «Сан-Паулу». Колумбийцы подойдут к игре с впечатляющей серией без поражений, а бразильцы – с уверенной статистикой в турнире и результативными матчами. Ожидается напряжeнная встреча с акцентом на тактическую дисциплину и осторожность в атаке.

«Атлетико Насьональ»

Колумбийский клуб демонстрирует мощную форму в обороне – в последних пяти матчах команда пропустила лишь один мяч. При этом атакующая линия стабильна: 8 голов за тот же отрезок и голы в 8 из 10 последних матчей. Дома «Атлетико Насьональ» действует особенно уверенно, опираясь на плотную игру в центре поля и активное использование флангов.

«Сан-Паулу»

Бразильцы не проигрывают в шести матчах Либертадорес подряд, забивая в каждой встрече турнира. Команда эффективна в атаке (9 голов за последние пять матчей) и достаточно надeжна в обороне (4 пропущенных за тот же период). На выезде «Сан-Паулу» часто действует прагматично, делая ставку на быстрые контратаки и розыгрыши стандартов.

Факты о командах

«Атлетико Насьональ»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Не пропускает в 4 последних играх
  • Забивает в 8 из 10 последних матчей
  • Средний показатель пропущенных – 0,20 гола за игру в последних 5 встречах

«Сан-Паулу»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Либертадорес
  • Забивает в 7 из 9 последних игр
  • Средняя результативность – 1,80 гола за игру за последние 5 матчей
  • Пропускает в среднем 0,80 гола за игру

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Кубок Либертадорес, 1/8 финала
Атлетико Насьональ
0 : 0
13.08.2025
Сан-Паулу

Прогноз на матч

В этой паре встречаются команды с сильной обороной и сбалансированной атакой. «Атлетико Насьональ» наверняка постарается использовать домашний фактор и сыграть от надeжной обороны, минимизируя риски. «Сан-Паулу» же не станет раскрываться, рассчитывая на свои шансы в ответной встрече. Вероятен сценарий с небольшим количеством голов, где ключевую роль сыграют индивидуальные ошибки или стандартные положения.

Рекомендованные ставки

  • ТМ (2.5) – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – нет – коэффициент 1.85

1.72
ТМ (2.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Кубок Либертадорес Сан-Паулу Атлетико Насьональ
Рекомендуем
18+
  Читайте нас: 