13 августа на стадионе Estadio Atanasio Girardot пройдeт первый матч 1/8 финала Кубка Либертадорес между «Атлетико Насьональ» и «Сан-Паулу». Колумбийцы подойдут к игре с впечатляющей серией без поражений, а бразильцы – с уверенной статистикой в турнире и результативными матчами. Ожидается напряжeнная встреча с акцентом на тактическую дисциплину и осторожность в атаке.

«Атлетико Насьональ»

Колумбийский клуб демонстрирует мощную форму в обороне – в последних пяти матчах команда пропустила лишь один мяч. При этом атакующая линия стабильна: 8 голов за тот же отрезок и голы в 8 из 10 последних матчей. Дома «Атлетико Насьональ» действует особенно уверенно, опираясь на плотную игру в центре поля и активное использование флангов.

«Сан-Паулу»

Бразильцы не проигрывают в шести матчах Либертадорес подряд, забивая в каждой встрече турнира. Команда эффективна в атаке (9 голов за последние пять матчей) и достаточно надeжна в обороне (4 пропущенных за тот же период). На выезде «Сан-Паулу» часто действует прагматично, делая ставку на быстрые контратаки и розыгрыши стандартов.

Факты о командах

«Атлетико Насьональ»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Не пропускает в 4 последних играх

Забивает в 8 из 10 последних матчей

Средний показатель пропущенных – 0,20 гола за игру в последних 5 встречах

«Сан-Паулу»

Не проигрывает в 6 последних матчах Либертадорес

Забивает в 7 из 9 последних игр

Средняя результативность – 1,80 гола за игру за последние 5 матчей

Пропускает в среднем 0,80 гола за игру

Личные встречи 0% (0) 100% (1) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Кубок Либертадорес, 1/8 финала Атлетико Насьональ 0 : 0 Сан-Паулу

Прогноз на матч

В этой паре встречаются команды с сильной обороной и сбалансированной атакой. «Атлетико Насьональ» наверняка постарается использовать домашний фактор и сыграть от надeжной обороны, минимизируя риски. «Сан-Паулу» же не станет раскрываться, рассчитывая на свои шансы в ответной встрече. Вероятен сценарий с небольшим количеством голов, где ключевую роль сыграют индивидуальные ошибки или стандартные положения.

Рекомендованные ставки