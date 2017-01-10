Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»

Агент форварда «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио Хартмут Меленерс заявил, что ни «Зенит» , ни ЦСКА не обращались в колумбийский клуб по поводу трансфера его клиента, о чем ранее сообщалось в СМИ.

«На данный момент мы не получали никаких предложений от этих клубов. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры», – сказал агент.

Напомним, что президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос заявил о готовности «Зенита» заплатить за 25-летнего колумбийца 6–7 миллионов евро. Также руководитель клуба отметил, что ЦСКА предложил за Беррио 10 миллионов евро.