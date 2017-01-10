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  • Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»

Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»

10 января 2017, 08:32
11

Агент форварда «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио Хартмут Меленерс заявил, что ни «Зенит» , ни ЦСКА не обращались в колумбийский клуб по поводу трансфера его клиента, о чем ранее сообщалось в СМИ.

«На данный момент мы не получали никаких предложений от этих клубов. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры», – сказал агент.

Напомним, что президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос заявил о готовности «Зенита» заплатить за 25-летнего колумбийца 6–7 миллионов евро. Также руководитель клуба отметил, что ЦСКА предложил за Беррио 10 миллионов евро.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Атлетико Насьональ Зенит ЦСКА
Комментарии (11)
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VIPded
1484029065
ЦСКА десятку платить ни за кого не будет.
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vladimir-7
1484030189
Ещё не время платить такие деньги не известно за кого, учитывая финансовый кризис в ПФК ЦСКА.
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Алексей Гозиас
1484030988
Слишком много денег и цска платить не будет.
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Lenin26
1484032441
Честно вообще не понимаю зачем он Зениту, второй Дзюба и не факт, что лучше,надо искать быстрого и манёвренного как Керж в лучшие годы,одной деревяшки в команде достаточно )
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Фан666
1484033591
Зенит уже затарился Молло!
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Nevsky_RU
1484034256
Не очень правдоподобно что ЦСКА предложил больше Зенита, не их стиль. Да и за такую сумму они редко покупают, если вообще покупали.
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Sasha1086
1484036650
Я не понимаю линия атаки укомплектована, почему до сих пор нет трансфера в центральную зону защиты
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Пантелеев
1484066740
ЦСКА не купит, они берут игроков с пляжей Африки, Гинер не собирается никого покупать. Денег нет и не будет, все в оффшорах.
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