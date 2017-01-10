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    Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо»

    Агент форварда «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио Хартмут Меленерс заявил, что ни «Зенит» , ни ЦСКА не обращались в колумбийский клуб по поводу трансфера его клиента, о чем ранее сообщалось в СМИ.

    «На данный момент мы не получали никаких предложений от этих клубов. Но Россия всегда очень интересный вариант для продолжения карьеры», – сказал агент.

    Напомним, что президент «Атлетико Насьональ» Хуан Карлос заявил о готовности «Зенита» заплатить за 25-летнего колумбийца 6–7 миллионов евро. Также руководитель клуба отметил, что ЦСКА предложил за Беррио 10 миллионов евро.

    Источник: «Советский спорт»

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    10.01.2017 08:32
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +24

      Пантелеев 10 января 2017, 19:45

      ЦСКА не купит, они берут игроков с пляжей Африки, Гинер не собирается никого покупать. Денег нет и не будет, все в оффшорах.

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 10 января 2017, 11:24

      Я не понимаю линия атаки укомплектована, почему до сих пор нет трансфера в центральную зону защиты

      -1
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      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Sasha1086 10 января 2017, 21:14

      без тебя сами решат, твоего понимания они точно не ищут

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 10 января 2017, 10:44

      Не очень правдоподобно что ЦСКА предложил больше Зенита, не их стиль. Да и за такую сумму они редко покупают, если вообще покупали.

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:33

      Зенит уже затарился Молло!

      -1
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 > Фан666 10 января 2017, 11:24

      Молло, это не форвард

      -1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Sasha1086 10 января 2017, 21:14

      И что? он просто шлак

      0
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 10 января 2017, 10:14

      Честно вообще не понимаю зачем он Зениту, второй Дзюба и не факт, что лучше,надо искать быстрого и манёвренного как Керж в лучшие годы,одной деревяшки в команде достаточно )

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 10 января 2017, 09:49

      Слишком много денег и цска платить не будет.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 10 января 2017, 09:36

      Ещё не время платить такие деньги не известно за кого, учитывая финансовый
      кризис в ПФК ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 10 января 2017, 09:17

      ЦСКА десятку платить ни за кого не будет.

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