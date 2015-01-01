Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 млн

Атлетико Насьональ - турнирная таблица

Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.atlnacional.com.co/
Тренер:
Джон Хайро Бодмер
Состав Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
1
Америка
2
Санта-Фе
3
Интернасьонал де Богота
4
Льянерос
5
Онсе Кальдас
6
Агилас Дорадас
7
Альянца
8
Атлетико Букараманга
9
Атлетико Насьональ
10
Атлетико Хуниор
11
Депортес Толима
12
Депортиво Кали
13
Депортиво Пасто
14
Индепендьенте
15
Кукута Депортиво
16
Форталеза
17
Мильонариос
18
Депортиво Перейра
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
2
0
0
8
0
8
6
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
2
0
1
1
2
3
-1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Команда
1
Атлетико Насьональ
2
Америка
3
Депортес Толима
4
Мильонариос
5
Онсе Кальдас
6
Индепендьенте
7
Депортиво Кали
8
Санта-Фе
9
Атлетико Хуниор
10
Атлетико Букараманга
11
Интернасьонал де Богота
12
Депортиво Пасто
13
Агилас Дорадас
14
Льянерос
15
Форталеза
16
Хагуарес де Кордоба
17
Бояка Чико
18
Кукута Депортиво
19
Альянца
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
25
18
1
6
49
19
30
55
25
14
5
6
37
19
18
47
27
13
8
6
39
26
13
47
28
11
9
8
41
28
13
42
25
10
11
4
41
30
11
41
26
12
5
9
39
32
7
41
27
10
9
8
31
24
7
39
25
9
11
5
36
27
9
38
26
11
5
10
39
37
2
38
26
8
12
6
36
26
10
36
27
8
12
7
36
38
-2
36
27
10
6
11
36
40
-4
36
26
9
9
8
30
35
-5
36
27
6
12
9
27
32
-5
30
28
6
12
10
32
39
-7
30
26
6
7
13
29
46
-17
25
25
7
4
14
21
38
-17
25
28
5
10
13
31
50
-19
25
27
4
10
13
19
42
-23
22
25
2
10
13
19
40
-21
16
Команда
1
Санта-Фе
2
Америка
3
Интернасьонал де Богота
4
Льянерос
5
Агилас Дорадас
6
Альянца
7
Атлетико Букараманга
8
Атлетико Насьональ
9
Атлетико Хуниор
10
Бояка Чико
11
Депортес Толима
12
Депортиво Кали
13
Депортиво Пасто
14
Депортиво Перейра
15
Индепендьенте
16
Кукута Депортиво
17
Мильонариос
18
Форталеза
19
Хагуарес де Кордоба
20
Онсе Кальдас
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
2
1
1
0
5
4
1
4
1
1
0
0
7
0
7
3
1
1
0
0
1
0
1
3
1
1
0
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
Группа 1
1
Депортес Толима
2
Атлетико Насьональ
3
Америка
4
Мильонариос
5
Онсе Кальдас
6
Депортиво Кали
7
Бояка Чико
8
Санта-Фе
9
Интернасьонал де Богота
10
Индепендьенте
11
Форталеза
12
Атлетико Хуниор
13
Хагуарес де Кордоба
14
Депортиво Пасто
15
Агилас Дорадас
16
Атлетико Букараманга
17
Кукута Депортиво
18
Альянца
19
Льянерос
20
Депортиво Перейра
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
3
2
27
13
14
33
11
10
1
0
26
4
22
31
12
9
3
0
23
5
18
30
14
7
5
2
22
9
13
26
12
7
3
2
26
16
10
24
13
6
6
1
17
9
8
24
12
7
2
3
17
6
11
23
13
6
5
2
22
12
10
23
13
6
5
2
22
16
6
23
14
7
2
5
21
17
4
23
14
6
4
4
18
14
4
22
14
6
4
4
22
20
2
22
15
6
4
5
20
20
0
22
14
6
2
6
16
15
1
20
14
5
5
4
18
19
-1
20
11
4
6
1
21
8
13
18
13
4
5
4
17
18
-1
17
15
3
7
5
13
20
-7
16
12
2
7
3
14
14
0
13
12
1
5
6
11
20
-9
8
Команда
1
Америка
2
Онсе Кальдас
3
Агилас Дорадас
4
Альянца
5
Атлетико Букараманга
6
Атлетико Насьональ
7
Атлетико Хуниор
8
Депортес Толима
9
Депортиво Кали
10
Депортиво Пасто
11
Индепендьенте
12
Интернасьонал де Богота
13
Кукута Депортиво
14
Льянерос
15
Санта-Фе
16
Форталеза
17
Мильонариос
18
Депортиво Перейра
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
1
1
0
0
1
0
1
3
1
0
1
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
2
3
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
1
-1
0
1
0
0
1
0
7
-7
0
Группа 1
1
Атлетико Насьональ
2
Индепендьенте
3
Атлетико Букараманга
4
Онсе Кальдас
5
Америка
6
Льянерос
7
Мильонариос
8
Атлетико Хуниор
9
Агилас Дорадас
10
Депортиво Пасто
11
Депортиво Кали
12
Санта-Фе
13
Депортес Толима
14
Интернасьонал де Богота
15
Форталеза
16
Депортиво Перейра
17
Кукута Депортиво
18
Альянца
19
Хагуарес де Кордоба
20
Бояка Чико
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
8
0
6
23
15
8
24
12
5
3
4
18
15
3
18
15
4
6
5
15
18
-3
18
13
3
8
2
15
14
1
17
13
5
2
6
14
14
0
17
15
4
5
6
13
18
-5
17
14
4
4
6
19
19
0
16
12
5
1
6
17
17
0
16
12
4
4
4
12
16
-4
16
13
4
4
5
20
25
-5
16
14
4
3
7
14
15
-1
15
12
3
6
3
14
15
-1
15
12
3
5
4
12
13
-1
14
14
2
7
5
14
22
-8
13
14
0
8
6
14
25
-11
8
13
1
5
7
8
20
-12
8
15
1
5
9
14
32
-18
8
12
1
3
8
6
22
-16
6
11
0
3
8
9
26
-17
3
13
0
2
11
4
32
-28
2
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире
Главные новости
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Видео«Бегите, выносите их!»: назван человек, спровоцировавший драку в конце матча «Динамо» – «Оренбург»
Вчера, 22:00
5
Акинфеев сделал заявление о прощальном матче
Вчера, 21:47
Кордоба заявил о внешней атаке на «Краснодар»
Вчера, 21:24
5
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
Вчера, 20:57
4
ВидеоГенич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 20:38
5
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
Вчера, 20:25
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+