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Колумбия. Примера А
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Атлетико Насьональ
Расписание
€ 10 млн
Атлетико Насьональ - расписание матчей
Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.atlnacional.com.co/
Тренер:
Джон Хайро Бодмер
Состав
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
17.09 | 04:20
Интернасьонал де Богота
- : -
Атлетико Насьональ
21.09 | 04:15
Льянерос
- : -
Атлетико Насьональ
25.09 | 03:30
Атлетико Насьональ
- : -
Мильонариос
01.10 | 04:00
Атлетико Насьональ
- : -
Атлетико Хуниор
08.10 | 04:20
Атлетико Насьональ
- : -
Депортес Толима
11.10 | 04:15
Атлетико Насьональ
- : -
Депортиво Пасто
17.10 | 22:00
Бояка Чико
- : -
Атлетико Насьональ
21.10 | 04:30
Кукута Депортиво
- : -
Атлетико Насьональ
26.10 | 02:10
Атлетико Насьональ
- : -
Индепендьенте
30.10 | 04:30
Атлетико Насьональ
- : -
Санта-Фе
03.11 | 04:15
Атлетико Букараманга
- : -
Атлетико Насьональ
08.11 | 02:10
Атлетико Насьональ
- : -
Депортиво Перейра
13.11 | 00:00
Атлетико Насьональ
- : -
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