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Колумбия. Примера А
Команды
Атлетико Насьональ
Состав
€ 10 млн
Атлетико Насьональ - состав команды
Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.atlnacional.com.co/
Тренер:
Джон Хайро Бодмер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
34
Армани Франко
Вра
39
€ 0.2 млн
1
Оспина Давид
Вра
38
€ 0.1 млн
25
Luis Marquinez
Вра
-
15
Рейес Андрес
Защ
27
€ 1.2 млн
16
Тесильо Вильям
Защ
36
€ 0.2 млн
20
Каско Милтон
Защ
38
€ 0.075 млн
33
Samuel Velásquez
Защ
-
6
Andrés Román
Защ
-
27
Yeicar Perlaza
Защ
-
21
Кампусано Хорман
Пол
30
€ 1.8 млн
10
Кардона Эдвин
Пол
33
€ 0.45 млн
8
Урибе Матеус
Пол
35
€ 0.4 млн
7
Marlos Moreno
Пол
-
80
Juan Zapata
Пол
-
22
Elías Cabrera
Пол
-
30
Kevin Parra
Пол
-
17
Аранго Кристиан
Нап
31
€ 2.5 млн
9
Морелос Альфредо
Нап
30
€ 2 млн
99
Поведа Иан
Нап
26
€ 0.9 млн
29
Сармиенто Андрес
Нап
28
€ 0.8 млн
4
César Haydar
Нап
-
13
Nicolás Rodríguez
Нап
-
Всего игроков: 22, из них вратарей: 3, защитников: 6, полузащитников: 7, нападающих: 6
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