- 11 сентября 2019
- 13:21 Видео Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой 4
- 10 сентября 2019
- 17:19 «Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с бразильскими «Палмейрас» и «Коринтианс» 5
- 10 марта 2019
- 09:23 Видео Вратарь сборной Венесуэлы отбил 3 удара за 2 секунды 7
- 10 января 2017
- 08:32 Агент Беррио: «Зенит» и ЦСКА еще не делали предложений по Орландо» 11
- 9 января 2017
- 10:44 Беррио обойдется «Зениту» в 7 миллионов 10
- 18 декабря 2016
- 12:21 Клубный чемпионат мира. «Атлетико Насьональ» занял третье место
- 14 декабря 2016
- 16:47 Клубный чемпионат мира. «Касима» разгромила «Атлетико Насьональ» и вышла в финал 2
- 15:14 Видео В полуфинале клубного ЧМ арбитр назначил пенальти после просмотра видеоповтора 24
- 11 декабря 2016
- 17:00 Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира
- 5 декабря 2016
- 22:00 «Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка-2016 6
- 29 ноября 2016
- 16:59 «Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе» 12
- 09:16 Видео В Колумбии разбился самолет с футбольной командой «Шапекоэнсе» 10
- 6 августа 2016
- 11:20 Фото «Манчестер Сити» объявил о трансфере Морено 2
- 28 июля 2016
- 23:29 Молодой талант «Атлетико Насьональ» перейдет в «Манчестер Сити» за 8 миллионов
- 06:05 Кубок Либертадорес. «Атлетико Насьональ» обыграл «Индепендьенте» и взял трофей 2