Клубный чемпионат мира. «Касима» разгромила «Атлетико Насьональ» и вышла в финал

В рамках полуфинального матча клубного чемпионата мира «Касима» с крупным счетом переиграла «Атлетико Насьональ». Японский клуб забил первый мяч с пенальти, который главный арбитр матча назначил после просмотра видеоповтора. В конце второго тайма голами отметились Ясухито Эндо и Дасуке Сузуки.

В финале «Касима» сыграет против победителя пары «Америка» – «Реал». Матч состоится 15 декабря и начнется в 13:30 по московскому времени.

Клубный чемпионат мира. 1/2 финала

Атлетико Насьональ (Колумбия) – Касима (Япония) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Дои, 33 (с пенальти); 0:2 – Эндо, 83; 0:3 – Сузуки, 85.

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