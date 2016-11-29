«Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе»

«Атлетико Насьональ» выдвинул предложение отдать титул победителя Южноамериканского кубка «Шапекоэнсе», сообщает esportebandab. Напомним, сегодня самолет с бразильской командой на борту, направлявшийся на финальный матч турнира в колумбийский Медельин, потерпел крушение.

Согласно последним данным, спастись удалось лишь пятерым пассажирам из 81. Чуть позже было сообщено, что один из выживших – вратарь Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

В свете данных событий, проведение финала Южноамериканского кубка отложено на неопределенный срок. Рассматривается вариант, при котором в поединке за трофей сыграют молодежные команды.

Никаких официальных заявлений от «Атлетико Насьональ» пока не было.