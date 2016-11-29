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  • «Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе»

«Атлетико Насьональ» согласен отдать Южноамериканский кубок «Шапекоэнсе»

29 ноября 2016, 16:59
12

«Атлетико Насьональ» выдвинул предложение отдать титул победителя Южноамериканского кубка «Шапекоэнсе», сообщает esportebandab. Напомним, сегодня самолет с бразильской командой на борту, направлявшийся на финальный матч турнира в колумбийский Медельин, потерпел крушение.

Согласно последним данным, спастись удалось лишь пятерым пассажирам из 81. Чуть позже было сообщено, что один из выживших – вратарь Маркос Данило – скончался в больнице от полученных повреждений.

В свете данных событий, проведение финала Южноамериканского кубка отложено на неопределенный срок. Рассматривается вариант, при котором в поединке за трофей сыграют молодежные команды.

Никаких официальных заявлений от «Атлетико Насьональ» пока не было.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия Шапекоэнсе Атлетико Насьональ
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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woyser
1480429849
Это будет горький титул.
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marslond
1480430109
Благородный жест!
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Lexa_Lexa
1480430817
Скорбим
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egordonbass
1480430915
Мое мнение, что от этого кубка ребятам не станет легче(которые выжил),а вот молодежь если сыграет и выиграет, тогда другое дело
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pavelSKA85
1480432144
Этим титулом людей не вернешь,но Атлетико благородно поступило!терпения и здоровья родственикам и выжившим
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roman230582
1480432683
Мужики. но этот кубок будет лишний раз напоминать о трагедии
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Аристократ Олжик
1480435041
Если Атлетико Насьонал официально согласятся отдать победу Шапэкоенсе, то низкий им поклон. Если Южно-Американская федерация футбола тоже даст победу Шапэкоенсе, то и им тоже низкий поклон. Более уважительного, благородного и человеческого поступка не было и не будет никогда!
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bset
1480438325
Такой ценой добыть трофей... Никому не пожелаешь
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Ден61
1480438526
Очень жаль.Вечная память.
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baltika415
1480441168
Если это так , то мужчины отдают память им за этот день. Молодцы. Земля пухом погибшим.
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