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    Голкипер «Шапекоэнсе», выживший в катастрофе, скончался в больнице

    По информации revo30.com, один из футболистов «Шапекоэнсе», выживших в авиакатастрофе, скончался в больнице. Причиной смерти голкипера Маркоса Данило стали многочисленные повреждения, полученные при крушении самолета.

    Напомним, лайнер с бразильской командой на борту, направлялся в колумбийский город Медельин на финальный поединок Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ». По последним данным, в результате катастрофы на месте погибли 76 человек. Всего в самолете находился 81 пассажир, включая девять членов экипажа.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.11.2016 15:36
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