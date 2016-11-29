Голкипер «Шапекоэнсе», выживший в катастрофе, скончался в больнице

По информации revo30.com, один из футболистов «Шапекоэнсе», выживших в авиакатастрофе, скончался в больнице. Причиной смерти голкипера Маркоса Данило стали многочисленные повреждения, полученные при крушении самолета.

Напомним, лайнер с бразильской командой на борту, направлялся в колумбийский город Медельин на финальный поединок Южноамериканского кубка с местным «Атлетико Насьональ». По последним данным, в результате катастрофы на месте погибли 76 человек. Всего в самолете находился 81 пассажир, включая девять членов экипажа.