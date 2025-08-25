В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возникшие слухи о будущем Вильмара Барриоса.

Сообщалось, что 31-летний футболист хотел бы вернуться в Колумбию и подписать контракт с «Атлетико Насьональ».

– Правда ли, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Колумбию?

– Лживая информация.