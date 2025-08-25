В «Зените» двумя словами отреагировали на новость о желании Барриоса уйти

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возникшие слухи о будущем Вильмара Барриоса.
Сообщалось, что 31-летний футболист хотел бы вернуться в Колумбию и подписать контракт с «Атлетико Насьональ».
– Правда ли, что Вильмар Барриос хочет покинуть «Зенит» и вернуться в Колумбию?
– Лживая информация.
- Рыночная стоимость Барриоса – 8 миллионов евро.
- Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2027 года.
- В составе петербургской команды хавбек забил 3 гола и сделал 7 ассистов в 231 матче.
Источник: Sport24