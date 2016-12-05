Бразильский клуб «Шапекоэнсе» признан победителем Южноамериканского кубка-2016, сообщает официальный сайт КОНМЕБОЛ. Отметим, что команда из Шапеко стала обладателем данного титула впервые в истории.

Напомним, 30 ноября «Шапекоэнсе» должен был провести первый финальный матч турнира против «Атлетико Насьональ», однако самолет, на котором находился 71 человек, включая 19 игроков, потерпел крушение. Шесть человек, три из которых футболисты, остались в живых.

Добавим, что «Атлетико Насьональ», который стал вице-чемпионом турнира и предложил отдать титул «Шапекоэнсе», также получил приз фэйр-плей и 1 миллион долларов.