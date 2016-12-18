Клубный чемпионат мира. «Атлетико Насьональ» занял третье место

«Атлетико Насьональ» одержал победу над «Америкой» в поединке за третье место клубного чемпионата мира. Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью – 2:2, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась команда из Колумбии.

Таким образом, «Атлетико Насьональ» стал бронзовым призером турнира.

Клубный чемпионат мира. Матч за третье место

Америка (Мексика) – Атлетико Насьональ (Колумбия) – 2:2 (1:2; 1:0; 0:0; 0:0; 3:4 по пенальти)

Голы: 0:1 – Самудио (в свои ворота), 6; 0:2 – Герра, 26; 1:2 – Арройо, 38; 2:2 – Перальта, 66.

Календарь клубного чемпионата мира