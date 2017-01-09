Беррио обойдется «Зениту» в 7 миллионов

Нападающий «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио может перебраться в Россию, где будет выступать за «Зенит».

«Сейчас мы ведем переговоры с «Зенитом». И мы близки к соглашению. Если все пойдет как нужно, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, где будет подписан контракт с одним из лучших клубов в Европе и мире.

Русские ведут себя очень культурно, знают, чего хотят. Сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», – приводит слова президента «Атлетико Насьональ» Хуана Карлоса WealthyAffiliate.

25-летний Беррио имеет опыт выступления в колумбийских клубах «Атлетико Насьональ», «Мильонариос» и «Патриотас».