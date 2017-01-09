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    Беррио обойдется «Зениту» в 7 миллионов

    Нападающий «Атлетико Насьональ» Орландо Беррио может перебраться в Россию, где будет выступать за «Зенит».

    «Сейчас мы ведем переговоры с «Зенитом». И мы близки к соглашению. Если все пойдет как нужно, то в ближайшие дни Беррио отправится в Санкт-Петербург, где будет подписан контракт с одним из лучших клубов в Европе и мире.

    Русские ведут себя очень культурно, знают, чего хотят. Сумма трансфера составит около 6-7 миллионов евро», – приводит слова президента «Атлетико Насьональ» Хуана Карлоса WealthyAffiliate.

    25-летний Беррио имеет опыт выступления в колумбийских клубах «Атлетико Насьональ», «Мильонариос» и «Патриотас».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.01.2017 10:44
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 января 2017, 12:51

      "Беррио отправится в Санкт-Петербург, где будет подписан контракт с одним из лучших клубов в Европе и мире"
      А почему этот один из лучших клубов в своем городе игрока не подписывает? Зачем он едет для этого в Питер, и вообще - в Россию?
      И что за клуб-то?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 января 2017, 13:02

      Куда девать столько напов то будут?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров > Dgad 9 января 2017, 13:41

      солить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 9 января 2017, 12:53

      Может второй Джексон Мартинес... Тот тоже по схожей схеме катал в разных чемпах а потом примерно в этом же возрасте попал в Порту, за примерно те же деньги...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k > ivanthebest 9 января 2017, 16:35

      только Мартинес забивал в 2-3 раза больше, становился лучшим бомбардиром и чемпионом первенства, а также выбирался капитаном команды)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      tambovchanin 9 января 2017, 11:50

      защита никакая они напов с полузащитниками набирают)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4840

      neveldomha 9 января 2017, 11:22

      Берут под аренду.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      neofizer 9 января 2017, 11:11

      зеньке или гадпрому?!

      0
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      Рейтинг: +115

      Sasha1086 9 января 2017, 10:54

      Интересно !!! Под раскрутку Мистера!

      0
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