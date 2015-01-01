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Колумбия. Примера А
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Атлетико Насьональ
Результаты
€ 10 млн
Атлетико Насьональ - результаты матчей
Медельин
Колумбия. Примера А
Стадион:
Атанасио Хиральдот
Сайт:
http://www.atlnacional.com.co/
Тренер:
Джон Хайро Бодмер
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Кубок Либертадорес. Групповой этап 2015
Товарищеские матчи. 2014
Кубок Либертадорес. Плей-офф 2014
Кубок Либертадорес. 2014
14.09 | 00:05
Атлетико Насьональ
2 : 0
Агилас Дорадас
30.08 | 04:30
Альянца
1 : 5
Атлетико Насьональ
27.08 | 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 1
Депортиво Кали
23.08 | 22:00
Форталеза
1 : 2
Атлетико Насьональ
10.08 | 04:15
Америка
1 : 0
Атлетико Насьональ
02.08 | 23:45
Хагуарес де Кордоба
0 : 3
Атлетико Насьональ
09.06 | 01:00
Атлетико Насьональ
1 : 0
Атлетико Хуниор
03.06 | 03:30
Атлетико Хуниор
3 : 0
Атлетико Насьональ
24.05 | 02:00
Атлетико Насьональ
3 : 1
Депортес Толима
17.05 | 02:00
Депортес Толима
0 : 1
Атлетико Насьональ
13.05 | 02:20
Атлетико Насьональ
7 : 1
Интернасьонал де Богота
10.05 | 00:00
Интернасьонал де Богота
1 : 2
Атлетико Насьональ
02.05 | 02:00
Онсе Кальдас
1 : 0
Атлетико Насьональ
26.04 | 00:00
Депортиво Перейра
1 : 0
Атлетико Насьональ
21.04 | 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 0
Атлетико Букараманга
12.04 | 04:20
Индепендьенте
2 : 3
Атлетико Насьональ
07.04 | 04:10
Атлетико Насьональ
2 : 1
Хагуарес де Кордоба
02.04 | 04:30
Атлетико Насьональ
0 : 0
Кукута Депортиво
30.03 | 02:20
Депортиво Пасто
1 : 2
Атлетико Насьональ
22.03 | 04:30
Атлетико Насьональ
3 : 0
Интернасьонал де Богота
18.03 | 04:30
Мильонариос
3 : 0
Атлетико Насьональ
14.03 | 04:30
Атлетико Насьональ
2 : 0
Льянерос
11.03 | 04:30
Атлетико Хуниор
0 : 4
Атлетико Насьональ
08.03 | 00:00
Агилас Дорадас
1 : 2
Атлетико Насьональ
02.03 | 04:30
Депортес Толима
1 : 0
Атлетико Насьональ
26.02 | 03:00
Санта-Фе
1 : 2
Атлетико Насьональ
22.02 | 02:20
Атлетико Насьональ
3 : 0
Альянца
16.02 | 02:30
Депортиво Кали
1 : 0
Атлетико Насьональ
13.02 | 04:30
Атлетико Насьональ
4 : 1
Форталеза
05.02 | 04:00
Атлетико Насьональ
2 : 1
Америка
18.01 | 02:20
Атлетико Насьональ
4 : 0
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