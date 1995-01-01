Турниры:
Кубок Либертадорес 2015, группа 7
|Групповой этап, 6 тур
|22 апреля, среда
|04:45
|Атлетико Насьональ
|4:0
|Либертад
|Групповой этап, 5 тур
|10 апреля, пятница
|00:45
|Эстудиантес
|0:1
|Атлетико Насьональ
|Групповой этап, 4 тур
|20 марта, пятница
|04:15
|Атлетико Насьональ
|2:3
|Барселона
|Групповой этап, 3 тур
|12 марта, четверг
|04:00
|Барселона
|1:2
|Атлетико Насьональ
|Групповой этап, 2 тур
|6 марта, пятница
|03:30
|Атлетико Насьональ
|1:1
|Эстудиантес
|Групповой этап, 1 тур
|20 февраля, пятница
|01:45
|Либертад
|2:2
|Атлетико Насьональ