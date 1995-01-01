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    Атлетико Насьональ - результаты

    Город Медельин
    Дивизион Колумбия-Примера А
    Турниры:
    Кубок Либертадорес 2015, группа 7
    Групповой этап, 6 тур
    		22 апреля, среда 04:45 Атлетико Насьональ 4:0 Либертад
    Групповой этап, 5 тур
    		10 апреля, пятница 00:45 Эстудиантес 0:1 Атлетико Насьональ
    Групповой этап, 4 тур
    		20 марта, пятница 04:15 Атлетико Насьональ 2:3 Барселона
    Групповой этап, 3 тур
    		12 марта, четверг 04:00 Барселона 1:2 Атлетико Насьональ
    Групповой этап, 2 тур
    		6 марта, пятница 03:30 Атлетико Насьональ 1:1 Эстудиантес
    Групповой этап, 1 тур
    		20 февраля, пятница 01:45 Либертад 2:2 Атлетико Насьональ
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