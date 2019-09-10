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    «Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с бразильскими «Палмейрас» и «Коринтианс»

    Московский «Спартак» зимой отправится на сбор в США.

    «Спартак» проведет январский сбор в Майами, где сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ», сообщает пресс-служба клуба.

    Матчи пройдут в рамках турнира Florida Cup с 13 по 20 января.

    • В прошлом сезоне «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ и Катаре.
    • Тогда «Спартак» стал обладателем «Кубка Матч Премьер», в котором также принимали участие «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    10.09.2019 17:19
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    Комментарии5
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 11 сентября 2019, 12:32

      Кататься через океан во время подготовки к весенней части это не лучшая затея! Нормальный тренер на это бы не пошел но в Спартаке сейчас мямля а его ни кто и спрашивать не будет))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 10 сентября 2019, 18:29

      Хорошо задумка. Для развития и международного имиджа это существенно на пользу пойдёт. Да и с бразильскими командами сыграют, чуть ли не впервые в истории.

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      Рейтинг: +6913

      батог 10 сентября 2019, 18:14

      Опыт - это хорошо ! С Юж.Америкой поиграть - это дорогого стоит ! Глядишь кого присмотрят ! К Шараповой Машуне в гости сходят !

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      Рейтинг: +67330

      portero > батог 10 сентября 2019, 19:00

      Вот в части присмотрят, точно удачно, может получиться.....

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      Рейтинг: +98

      Spaunn7 10 сентября 2019, 18:02

      ООО, это круто. Был в Майами) город БОМБА! ! ! Повезло парням . Да и на имидж клуба это неплохо повлияет.

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