Товарищеский матч. Сулейманов принес «Краснодару» победу над «Нью-Инглэнд Революшн»

Алё , хейтеры - уроды недоношенные, что так слабо работаем. Почему не всё минусуем? Что у вас минусы закончились?? Дальше работаем не покладая рук. А почему в чате не работаете. Я вам идиотам там работы оставил вагон и малая тележка. Ссыкуны, боитесь выйти , и на прямую сказать, что и не так? Только и можете из подтишка минусить.
«Краснодар» продолжает работу на сборе в испанской Марбелье. Южане провели товарищеский матч против американского «Нью-Инглэнд Революшн».
Дублем у россиян отметился Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
Товарищеский матч
Краснодар (Россия) – Нью-Инглэнд Революшн (США) – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Сулейманов, 49; 2:0 – Сулейманов, 77.