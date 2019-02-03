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    Товарищеский матч. Сулейманов принес «Краснодару» победу над «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Краснодар» продолжает работу на сборе в испанской Марбелье. Южане провели товарищеский матч против американского «Нью-Инглэнд Революшн».

    Дублем у россиян отметился Магомед-Шапи Сулейманов. «Краснодар» в РПЛ идет вторым.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Нью-Инглэнд Революшн (США) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Сулейманов, 49; 2:0 – Сулейманов, 77.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 15:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 10 февраля 2019, 18:22

      Алё , хейтеры - уроды недоношенные, что так слабо работаем. Почему не всё минусуем? Что у вас минусы закончились?? Дальше работаем не покладая рук. А почему в чате не работаете. Я вам идиотам там работы оставил вагон и малая тележка. Ссыкуны, боитесь выйти , и на прямую сказать, что и не так? Только и можете из подтишка минусить.

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 9 февраля 2019, 23:26

      Бляха-муха, Уже два часа как была команда хейтерам "Фас". Вы что ??? совсем обленились? Где вы клоны тупого хейтера???

      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 февраля 2019, 22:41

      Палочка выручалочка. Ждём и верим . надеемся , что это будет Гордость российского футбола. Благодаря его голам за Быков болеет Северный Кавказ.

      3
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > morgan59 4 февраля 2019, 20:05

      Прикольно . какой то клон поставил 40 минусов. Что ребята жаба душит, что жители Северного Кавказа радуются успехам своего воспитанника? И не надоело всю ночь сидеть ставить минусы?? Админы прекратите эту вакханалию. Почему на вашем сайте возможен такой бардак.

      4
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > morgan59 7 февраля 2019, 21:19

      Во опять клоняка появился. Всю ночь минусовал. Ссыкло . личико открой. Скажи в комменте , что не так. Админы , что у вас тут за бардак.

      3
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 > morgan59 9 февраля 2019, 21:04

      Хейтеры привет. Я вам опять работу приготовил. Налетаем . Всю ночь Минусуем. что то вы слабо работаете . мне нужно многих по минусам догнать. Ребята не опускаем рук . работаем и работаем. народ должен видеть ваш труд.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 20:33

      Даёшь Революцию в Нью- йорке

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 февраля 2019, 17:08

      По стадиону объявляют: Сулейманов--гром оваций. Если не избалуется-будет звезда российского футбола.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 февраля 2019, 17:05

      Молодец, забивной, новый Герд Мюллер.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 16:04

      Ну это просто клад для Краснодара и сборной России. Удивительный игрок.

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