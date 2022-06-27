- 27 июня 2022
- 14:31 Фото «Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021 1
- 11 февраля 2022
- 20:25 Фото «Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона
- 28 января 2022
- 11:05 Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)
- 14 января 2022
- 23:32 «Зенит» может купить форварда «Нью-Инглэнд» Буксу 10
- 28 октября 2021
- 10:20 Фото «Нью-Инглэнд Революшн» установил рекорд МЛС по количеству очков за сезон
- 3 июня 2019
- 10:23 Видео Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС 17
- 2 июня 2019
- 18:26 «Локомотив» не будет продлевать контракт с Тарасовым и может подписать Гацкана 41
- 3 февраля 2019
- 15:28 Товарищеский матч. Сулейманов принес «Краснодару» победу над «Нью-Инглэнд Революшн» 10
- 6 сентября 2018
- 06:45 Видео МЛС. Вилья не помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»
- 24 сентября 2017
- 09:34 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Колорадо» и другие результаты
- 17 сентября 2017
- 08:43 МЛС. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес Гэлакси» и другие результаты
- 10 сентября 2017
- 08:17 МЛС. «Ванкувер» обыграл «Реал Солт-Лейк» и другие результаты
- 3 сентября 2017
- 08:28 МЛС. Швайнштайгер забил победный мяч за «Чикаго Файр» и другие результаты
- 27 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Реал Солт-Лейк» разгромил «Колорадо» и другие результаты
- 21 августа 2017
- 06:04 Видео МЛС. Гол Вильи помог «Нью-Йорк Сити» обыграть «Нью-Инглэнд»
- 13 августа 2017
- 08:51 МЛС. Вилья забил в победном матче «Нью-Йорк Сити» и другие результаты 2
- 6 августа 2017
- 07:55 МЛС. «Торонто» сыграл вничью с «Ди Си Юнайтед» и другие результаты
- 30 июля 2017
- 06:59 МЛС. «Канзас Сити» выиграл у «Чикаго» и другие результаты
- 24 июня 2017
- 08:30 МЛС. Гол Джовинко помог «Торонто» обыграть «Нью-Инглэнд», «Хьюстон» и «Даллас» поделили очки
- 1 июня 2017
- 06:25 МЛС. «Хьюстон» разгромил «Реал Солт-Лейк», сохранив лидерство в дивизионе, «Орландо» переиграл «Филадельфию»
- 14 мая 2017
- 07:39 МЛС. «Орландо» сыграл вничью с «Канзас Сити», Кака забил гол
- 7 мая 2017
- 07:36 МЛС. Гол Дос-Сантоса принес «Гэлакси» ничью с «Чикаго Файр» и другие результаты
- 1 мая 2017
- 01:00 МЛС. «Нью-Йорк Сити» победил «Коламбус», «Чикаго Файр» уступил «Н.Й. Рэд Буллз»