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МЛС 2026
Команды
Нью-Инглэнд Революшн
Состав
€ 46 млн
Нью-Инглэнд Революшн - состав команды
Фоксборо
МЛС 2026
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Сайт:
http:// www.revolutionsoccer.net
Тренер:
Калеб Портер
Состав
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
30
Тернер Мэтт
Вра
32
€ 2.5 млн
25
Миллер Пейтон
Защ
18
€ 4.5 млн
12
Фейнгольд Илай
Защ
22
€ 3 млн
2
Фофана Мамаду
Защ
28
€ 2 млн
66
Уиндер Джошуа
Защ
21
€ 1.3 млн
4
Бисон Таннер
Защ
29
€ 0.8 млн
15
Бейкер Коди
Защ
22
€ 0.2 млн
88
Фаррелл Эндрю
Защ
34
€ 0.125 млн
23
William Sands
Защ
-
5
Keegan Hughes
Защ
-
22
Ethan Kohler
Защ
-
80
Юсуф Альхассан
Пол
26
€ 3 млн
16
Газдаг Даниэль
Пол
30
€ 3 млн
21
Рейнс Бруклин
Пол
21
€ 2.5 млн
7
Йоу Гриффин
Пол
23
€ 2 млн
10
Хиль Карлес
Пол
33
€ 1.8 млн
8
Полстер Мэтт
Пол
33
€ 0.5 млн
18
Allan Oyirwoth
Пол
-
11
Харрисон Джек
Нап
29
€ 6.5 млн
41
Лангони Лука
Нап
24
€ 5 млн
99
Тургеман Дор
Нап
22
€ 4.5 млн
9
Кампана Леонардо
Нап
26
€ 2 млн
77
Факундес Диего
Нап
31
€ 1.2 млн
14
Jackson Yueill
Нап
-
16
Wyatt Omsberg
Нап
-
27
Wilson Harris
Нап
-
Всего игроков: 26, из них вратарей: 1, защитников: 10, полузащитников: 7, нападающих: 8
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