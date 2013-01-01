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€ 46 млн

Нью-Инглэнд Революшн - результаты матчей

Фоксборо
МЛС 2026
Стадион:
Жилетт Стэдиум
Сайт:
http:// www.revolutionsoccer.net
Тренер:
Калеб Портер
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
14.09 | 00:30
Чикаго Файр
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
10.09 | 03:00
Нью-Йорк Сити
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
06.09 | 04:30
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
30.08 | 23:30
Коламбус
1 : 3
Нью-Инглэнд Революшн
23.08 | 23:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 1
Нью-Йорк Сити
20.08 | 02:30
Ди Си Юнайтед
0 : 3
Нью-Инглэнд Революшн
16.08 | 02:30
Торонто
2 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
08.08 | 23:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 2
Динамо Хьюстон
02.08 | 02:30
Монреаль
2 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
26.07 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
4 : 1
Атланта Юнайтед
23.07 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
Торонто
24.05 | 02:30
Шарлотт
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
17.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Миннесота Юнайтед
14.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 3
Нэшвилл
10.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Филадельфия Юнион
03.05 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Шарлотт
26.04 | 02:30
Интер Майами
1 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
23.04 | 02:45
Атланта Юнайтед
1 : 2
Нью-Инглэнд Революшн
19.04 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
Коламбус
12.04 | 02:30
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Ди Си Юнайтед
04.04 | 23:30
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 0
Монреаль
22.03 | 03:30
Сент-Луис
3 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
15.03 | 21:30
Нью-Инглэнд Революшн
6 : 1
Цинциннати
28.02 | 22:30
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
Нью-Инглэнд Революшн
22.02 | 04:30
Нэшвилл
4 : 1
Нью-Инглэнд Революшн
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