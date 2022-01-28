Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)

«Арсенал» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтта Тернера.
По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 27-летнего голкипера 7 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.
Тернер присоединится к «Арсеналу» летом.
- Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.
- В феврале Тернер дебютировал за сборную США.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
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Источник: твиттер Фабрицио Романо