Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)

«Арсенал» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтта Тернера.

По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 27-летнего голкипера 7 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

Тернер присоединится к «Арсеналу» летом.

Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.

В феврале Тернер дебютировал за сборную США.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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