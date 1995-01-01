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    Вратарь сборной США Тернер перейдет в лондонский «Арсенал» за 7 миллионов (Фабрицио Романо)

    «Арсенал» согласовал трансфер вратаря «Нью-Инглэнд Революшн» Мэтта Тернера.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, лондонский клуб заплатит за 27-летнего голкипера 7 миллионов евро. Еще 3 миллиона предусмотрены в качестве бонусов.

    Тернер присоединится к «Арсеналу» летом.

    • Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.
    • В феврале Тернер дебютировал за сборную США.
    • Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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