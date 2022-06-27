«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Ревоюшн» Мэтта Тернера.

Английский клуб подписал долгосрочный контракт с 28-летним голкипером сборной США.

Сообщалось, что «Арсенал» заплатит за игрока 6,7 миллиона долларов и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Тернер должен заменить Бернда Лено, который планирует покинуть клуб.

Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.

В феврале того же года Тернер дебютировал за сборную США.

Его рыночная стоимость – 5 миллиона евро.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное