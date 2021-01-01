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«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Ревоюшн» Мэтта Тернера.

Английский клуб подписал долгосрочный контракт с 28-летним голкипером сборной США.

Сообщалось, что «Арсенал» заплатит за игрока 6,7 миллиона долларов и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Тернер должен заменить Бернда Лено, который планирует покинуть клуб.

  • Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.
  • В феврале того же года Тернер дебютировал за сборную США.
  • Его рыночная стоимость – 5 миллиона евро.

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Источник: сайт «Арсенала»

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