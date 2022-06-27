«Арсенал» купил лучшего вратаря МЛС-2021

Лондонский «Арсенал» объявил о переходе вратаря «Нью-Инглэнд Ревоюшн» Мэтта Тернера.
Английский клуб подписал долгосрочный контракт с 28-летним голкипером сборной США.
Сообщалось, что «Арсенал» заплатит за игрока 6,7 миллиона долларов и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Тернер должен заменить Бернда Лено, который планирует покинуть клуб.
- Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.
- В феврале того же года Тернер дебютировал за сборную США.
- Его рыночная стоимость – 5 миллиона евро.
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Источник: сайт «Арсенала»