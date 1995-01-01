«Нью-Инглэнд» подтвердил летний трансфер вратаря Тернера в «Арсенал» за 6,7 миллиона

Как и ожидалось, голкипер американского «Нью-Инглэнд Ревоюшн» Мэтт Тернер продолжит карьеру в «Арсенале». Трансфер состоится в летнее окно.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, лондонцы заплатят за игрока 6,7 миллиона долларов и еще 3 миллиона в качестве бонусов. Тернер должен заменить Бернда Лено, который летом планирует покинуть клуб.

Тернер был признан лучшим вратарем МЛС в 2021 году.

В феврале Тернер дебютировал за сборную США.

Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

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