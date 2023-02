В очередном матче регулярного чемпионата МЛС «Нью-Йорк Сити» на своем поле обыграл «Нью-Инглэнд». Счет встречи – 2:1, а один из голов в составе хозяев забил испанец Давид Вилья.

МЛС. Регулярный чемпионат

Нью-Йорк Сити – Нью-Инглэнд – 2:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Банбери, 57; 1:1 – Вилья, 77; 2:1 – Льюис, 90+4.

All square!@Guaje7Villa grabs the equalizer for @NYCFC. #NYCvNE https://t.co/JmDjPM4Vvy