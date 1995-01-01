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    Ростов - состав

    Город Ростов-на-Дону
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт www.fc-rostov.ru
    Стадион Ростов Арена
    Тренер Валерий Карпин
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    30 Песьяков Сергей Россия Вра 34 3 0 0 0 0 € 0.8 млн.
    55 Осипенко Максим Россия Защ 28 3 0 0 0 0 € 4.5 млн.
    87 Прохин Данила Россия Защ 21 3 0 0 0 0 € 2.8 млн.
    45 Сильянов Александр Россия Защ 22 3 0 0 0 0 € 3.5 млн.
    92 Мелехин Виктор Россия Защ 19 3 0 0 0 0 € 2.5 млн.
    49 Терентьев Денис Россия Защ 30 2 0 0 0 1 € 0.5 млн.
    28 Чернов Евгений Россия Защ 30 2 0 0 0 0 € 1.2 млн.
    87 Лангович Андрей Россия Защ 19 2 0 0 0 0 € 0.75 млн.
    42 Бочаров Павел Россия Защ 17 2 0 0 0 0 -
    41 Максецов Артур Россия Защ 18 1 0 0 0 0 -
    19 Байрамян Хорен Армения Россия Пол 31 3 0 0 0 0 € 1.5 млн.
    47 Уткин Даниил Россия Пол 23 3 0 0 0 0 € 7 млн.
    38 Селява Александр Белоруссия Пол 30 3 0 0 0 0 € 0.4 млн.
    15 Глебов Данил Россия Пол 23 3 0 0 1 0 € 7.5 млн.
    83 Миронов Алексей Россия Пол 23 3 0 0 0 0 € 0.7 млн.
    88 Щетинин Кирилл Россия Пол 21 3 0 0 0 0 € 1 млн.
    76 Сухомлинов Данила Россия Пол 20 2 0 0 0 0 € 0.6 млн.
    62 Комаров Иван Россия Пол 19 1 0 0 0 0 -
    58 Шанталий Даниил Россия Пол 18 1 0 0 0 0 -
    99 Полоз Дмитрий Россия Нап 31 3 0 0 0 0 € 3 млн.
    27 Комличенко Николай Россия Нап 27 3 0 0 0 0 € 5 млн.
    69 Голенков Егор Россия Нап 23 3 0 0 0 0 € 0.5 млн.
    77 Мельников Степан Россия Нап 20 3 0 0 0 0 € 0.3 млн.
    1 Медведев Никита Россия Вра 28 - - - - - -
    71 Поярков Николай Россия Защ 23 - - - - - -
    24 Ковалев Константин Россия Защ 23 - - - - - -
    29 Мухин Александр Россия Защ 20 - - - - - -
    23 Тугарев Роман Россия Нап 24 - - - - - -
    9 Тошевски Давид Северная Македония Нап 21 - - - - - -
    Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 12, полузащитников: 9, нападающих: 6
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