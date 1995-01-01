Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|30
|Песьяков Сергей
|Вра
|34
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.8 млн.
|55
|Осипенко Максим
|Защ
|28
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 4.5 млн.
|87
|Прохин Данила
|Защ
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 2.8 млн.
|45
|Сильянов Александр
|Защ
|22
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 3.5 млн.
|92
|Мелехин Виктор
|Защ
|19
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 2.5 млн.
|49
|Терентьев Денис
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|1
|€ 0.5 млн.
|28
|Чернов Евгений
|Защ
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 1.2 млн.
|87
|Лангович Андрей
|Защ
|19
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.75 млн.
|42
|Бочаров Павел
|Защ
|17
|2
|0
|0
|0
|0
|-
|41
|Максецов Артур
|Защ
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|19
|Байрамян Хорен
|Пол
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1.5 млн.
|47
|Уткин Даниил
|Пол
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 7 млн.
|38
|Селява Александр
|Пол
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.4 млн.
|15
|Глебов Данил
|Пол
|23
|3
|0
|0
|1
|0
|€ 7.5 млн.
|83
|Миронов Алексей
|Пол
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.7 млн.
|88
|Щетинин Кирилл
|Пол
|21
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 1 млн.
|76
|Сухомлинов Данила
|Пол
|20
|2
|0
|0
|0
|0
|€ 0.6 млн.
|62
|Комаров Иван
|Пол
|19
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|58
|Шанталий Даниил
|Пол
|18
|1
|0
|0
|0
|0
|-
|99
|Полоз Дмитрий
|Нап
|31
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 3 млн.
|27
|Комличенко Николай
|Нап
|27
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 5 млн.
|69
|Голенков Егор
|Нап
|23
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.5 млн.
|77
|Мельников Степан
|Нап
|20
|3
|0
|0
|0
|0
|€ 0.3 млн.
|1
|Медведев Никита
|Вра
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|71
|Поярков Николай
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Ковалев Константин
|Защ
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Мухин Александр
|Защ
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Тугарев Роман
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Тошевски Давид
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Всего игроков: 29, из них вратарей: 2, защитников: 12, полузащитников: 9, нападающих: 6