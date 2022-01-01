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РПЛ 2026/2027
Команды
Ростов
Состав
€ 32,13 млн
ФК Ростов - состав команды
Ростов-на-Дону
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростов Арена
Сайт:
http://www.fc-rostov.ru
Тренер:
Дмитрий Кириченко
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Ятимов Рустам
Вра
28
€ 2 млн
34
Голиков Даниил
Вра
22
€ 0.175 млн
84
Петров Артем
Вра
18
-
43
Баранов Константин
Вра
20
-
4
Мелехин Виктор
Защ
22
€ 3 млн
3
Сако Умар
Защ
30
€ 2.5 млн
26
Хлусевич Даниил
Защ
25
€ 2 млн
87
Лангович Андрей
Защ
23
€ 1.5 млн
27
Прохин Данила
Защ
25
€ 1 млн
22
Семенчук Давид
Защ
22
€ 0.9 млн
78
Чистяков Дмитрий
Защ
32
€ 0.75 млн
40
Ногейра Игор
Защ
31
€ 0.6 млн
34
Эль-Аскалани Эяд
Защ
21
€ 0.3 млн
18
Кучаев Константин
Пол
28
€ 2 млн
8
Миронов Алексей
Пол
26
€ 1.8 млн
10
Комаров Иван
Пол
23
€ 1.5 млн
16
Мухин Максим
Пол
25
€ 1.2 млн
5
Михайлов Ярослав
Пол
23
€ 0.7 млн
39
Радченко Максим
Пол
28
-
96
Тутов Инароко
Пол
20
-
7
Роналдо
Нап
25
€ 3.5 млн
6
Олусегун Олакунле
Нап
24
€ 2.5 млн
99
Сулейманов Тимур
Нап
26
€ 1.5 млн
73
Азнауров Имран
Нап
22
€ 0.35 млн
79
Чебураков Кирилл
Нап
20
€ 0.15 млн
11
Аджаса Ибрагим
Нап
20
€ 0.15 млн
13
Титов Денис
Нап
20
€ 0.1 млн
83
Петров Иван
Нап
20
-
Всего игроков: 28, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 7, нападающих: 8
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