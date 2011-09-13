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Стадион:
Ростов Арена
Сайт:
http://www.fc-rostov.ru
Тренер:
Джонатан Альба
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Червиченко: «Спартак» не стабилен, а «Краснодар» достал грабли и начал на них скакать»
08:42
1
Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
Вчера, 20:00
14
Фото
Рейтинг клубов РПЛ по использованию российских футболистов в этом сезоне
Вчера, 14:30
17
Вингер «Ростова» оценил шансы «Спартака» на чемпионство
Вчера, 11:54
1
Зобнин сказал, как в «Спартаке» определяют пенальтиста
Вчера, 10:58
10
Червиченко – о победе «Спартака» над «Ростовом»: «Игроки красиво падали, кричали и наплакали на пенальти»
Вчера, 05:34
31
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
Вчера, 01:36
3
Карседо оценил гол 18-летнего Массалыги за «Спартак»
Вчера, 01:31
5
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
13 сентября
9
В «Ростове» рассказали о будущем Альбы после 0:3 от «Спартака»
13 сентября
1
Тренер «Ростова» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
13 сентября
11
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
13 сентября
31
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
13 сентября
1
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
13 сентября
14
Видео
Обзор матча «Спартак» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
13 сентября
2
РПЛ. «Спартак» с помощью Массалыги разделал «Ростов» (3:0) и вернулся на 2-е место
13 сентября
157
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Ростов»: 13 сентября 2026
13 сентября
2
«Спартак» – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
Стало известно, сыграет ли Барко с «Ростовом»
13 сентября
2
Прогноз Генича на матч «Спартак» – «Ростов»
13 сентября
3
Прогноз Титова на матч «Спартак» – «Ростов»
12 сентября
1
Где смотреть матч «Спартак» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 13 сентября 2026
12 сентября
«Спартак» – «Ростов»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
12 сентября
Радимов поставил крест на «Спартаке» в ближайшем матче
11 сентября
11
Фото
Топ-10 самых дорогих продаж в РПЛ летом
11 сентября
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
10 сентября
Фото
«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
10 сентября
3
Хлусевич после ухода из «Спартака» согласовал контракт с новым клубом
10 сентября
8
С двух клубов из России сняли запрет на новичков перед закрытием трансферного окна
9 сентября
1
1
2
3
4
5
Главные новости
«Пролетела вся карьера, жизнь»: Акинфеев двумя словами описал ЧМ-2014
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Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
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Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
4
Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
10
Дзюба может сменить вид спорта
12:14
2
Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
4
Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
1
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