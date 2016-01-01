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Ростов
Результаты
€ 32 млн
ФК Ростов - результаты матчей
Ростов-на-Дону
РПЛ 2026/2027
Стадион:
Ростов Арена
Сайт:
http://www.fc-rostov.ru
Тренер:
Джонатан Альба
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Зимний кубок РПЛ. 2025
Россия. Кубок. 2024/2025
Россия. Премьер-лига. 2024/2025
Зимний кубок РПЛ. 2024
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Россия. Премьер-лига. 2023/2024
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Чемпионат России. 1998
Чемпионат России. 1997
Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
13.09 | 17:00
Спартак
3 : 0
Ростов
05.09 | 19:00
Ростов
3 : 1
Факел
29.08 | 17:30
Краснодар
1 : 0
Ростов
22.08 | 18:00
Ахмат
4 : 1
Ростов
15.08 | 18:30
Ростов
1 : 1
Рубин
08.08 | 20:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
31.07 | 20:00
Родина
2 : 4
Ростов
26.07 | 19:30
Оренбург
2 : 1
Ростов
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