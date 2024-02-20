Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    • Главная
    • Новости
    • Стали известны подробности перехода трех игроков из ЦСКА в «Пари НН»

    Стали известны подробности перехода трех игроков из ЦСКА в «Пари НН»

    Полузащитник Константин Кучаев перейдет из ЦСКА в «Пари НН» не на условиях аренды, как сказал ранее главный тренер нижегородцев Сергей Юран. По данным журналиста Ивана Карпова, 25-летний футболист расторгнет контракт с армейцами, истекающий летом, по обоюдному согласию.

    «Продлевать договор с Костей армейцы не стали. У Федотова он играет все меньше и меньше: всего 2 полных матча за последние 1,5 сезона. Хотя еще год назад сомневался в продлении сам Костя, ведь отсутствие игровой практики его тоже сильно смущало (уже сегодня он прилетит в Абу-Даби, а завтра может сыграть с «Ростовом»).

    На сборах было видно, что Федотов чаще наигрывает в центре полузащиты молодого Кисляка. Мендес и Зделар выше Кучаева в армейской иерархии, как и Обляков. А учитывая, что Давила становится уверенным игроком старта – Ваню могут использовать и на позиции центрхава», – написал Карпов.

    Также журналист сообщил, что «Пари НН» приобретет у красно-синих 21-летнего хавбека Никиту Ермакова за 25 миллионов рублей уже сейчас, а не после аренды. ЦСКА сохранит за собой опцию обратного выкупа за 70/80 миллионов рублей (2025/2026 год) и 15% от прибыли с продажи в другой клуб.

    Также «Пари НН» купит у ЦСКА 19-летнего форварда молодежного состава Дмитрия Калайду за 10 миллионов рублей. Сумму увеличили из-за расторжения контракт и перехода Кучаева. Обсуждается вариант, что ЦСКА сможет вернуть Калайду за 30 миллионов рублей (сумма будет расти из года в год) и получит 15% от его следующей перепродажи.

    • Кучаев в этом сезоне провел 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах.
    • Ермаков в текущем сезоне провел 10 матчей за красно-синих, забил 1 гол, отдал 2 передачи.
    • Калайда в последнем турнире Молодежной футбольной лиги сыграл 12 встреч, отметился 2 мячами.

    Новости по теме
    Зайнутдинов навестил ЦСКА в Турции
    В ЦСКА призвали не ждать моментальной «феерии» от новичка Айссауи
    39-летний Вагнер Лав ответил, сколько еще планирует играть
    Источник: телеграм-канал Инсайды от Карпа // Карпов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1708423591
    ...купили оптом, по-цене подержанных иномарок(...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+