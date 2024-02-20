Стали известны подробности перехода трех игроков из ЦСКА в «Пари НН»

Полузащитник Константин Кучаев перейдет из ЦСКА в «Пари НН» не на условиях аренды, как сказал ранее главный тренер нижегородцев Сергей Юран. По данным журналиста Ивана Карпова, 25-летний футболист расторгнет контракт с армейцами, истекающий летом, по обоюдному согласию.

«Продлевать договор с Костей армейцы не стали. У Федотова он играет все меньше и меньше: всего 2 полных матча за последние 1,5 сезона. Хотя еще год назад сомневался в продлении сам Костя, ведь отсутствие игровой практики его тоже сильно смущало (уже сегодня он прилетит в Абу-Даби, а завтра может сыграть с «Ростовом»).

На сборах было видно, что Федотов чаще наигрывает в центре полузащиты молодого Кисляка. Мендес и Зделар выше Кучаева в армейской иерархии, как и Обляков. А учитывая, что Давила становится уверенным игроком старта – Ваню могут использовать и на позиции центрхава», – написал Карпов.

Также журналист сообщил, что «Пари НН» приобретет у красно-синих 21-летнего хавбека Никиту Ермакова за 25 миллионов рублей уже сейчас, а не после аренды. ЦСКА сохранит за собой опцию обратного выкупа за 70/80 миллионов рублей (2025/2026 год) и 15% от прибыли с продажи в другой клуб.

Также «Пари НН» купит у ЦСКА 19-летнего форварда молодежного состава Дмитрия Калайду за 10 миллионов рублей. Сумму увеличили из-за расторжения контракт и перехода Кучаева. Обсуждается вариант, что ЦСКА сможет вернуть Калайду за 30 миллионов рублей (сумма будет расти из года в год) и получит 15% от его следующей перепродажи.