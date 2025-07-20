Кучаев объяснил, почему «не находил себе места» во время матча с «Зенитом»

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев дал комментарий после матча 1-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

– Обидно, что проиграли. В конце имели момент, чтобы сравнять. Считаю, что хорошо играли против одной из лучших команд России. Не скажу, что довольны, но показали себя достойно.

– Не хватило сил на концовку?

– Как будто отказались от высокого прессинга. Не знаю, с чем это связано. Наверное, это был переломный момент.

Хочу еще отдельно сказать: я на разминке попал мячом девушке в лицо. Я хотел извиниться за этот момент. Если честно, места себя не находил. Если кто‑то ее найдет и скинет контакт, то я бы извинился перед ней лично.